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Rafa assume a vaga de Esteban Ocon na Haas, ao lado de Oliver Bearman

Livia Veiga
Publicado:
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Rafael Camara junta-se à Haas F1 Team para 2027

Foto de: Haas F1 Team

Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 em 2027, defendendo as cores da Haas. Sua chegada o coloca ao lado de pilotos que acompanharam sua carreira nas categorias de base e, inclusive, chegaram a correr com o brasileiro, como é o caso de Andrea Kimi Antonelli.

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Nesta quinta-feira (22), durante o dia de mídia que abre os trabalhos para o fim de semana em Austin, nos Estados Unidos, o italiano e líder do campeonato foi questionado e aproveitou a oportunidade para elogiar o brasileiro.

"Estou muito feliz por ele. Acho que ele merece muito. É um piloto incrivelmente rápido, e somos bons amigos. Somos bons amigos".

"Obviamente, competimos juntos no kart e até a FRECA, então foi muito bom correr com ele, e estou muito feliz por tê-lo no grid no ano que vem. E, claro, ele merece muito".

"Mandei uma mensagem para ele logo depois que vi o anúncio, porque apoiamos um ao outro. Também acompanhei o desempenho dele na Fórmula 2 neste ano, brigando pelo campeonato, então, sim, estou muito feliz por ele e ansioso para tê-lo no grid no ano que vem".

Os dois pilotos têm a mesma idade, com Rafa tendo nascido em maio, enquanto Antonelli nasceu em agosto. Eles chegaram a correr juntos na época de kart e se reencontraram na FRECA (atual FREC) - com o italiano saindo campeão naquela temporada.

Câmara e Kimi não competiram na Fórmula 3 ou na Fórmula 2 porque o italiano 'pulou' uma etapa, indo da FRECA diretamente para a F2 com o forte apoio da Mercedes.

Hamilton tem carinho pelo Brasil

Hamilton, ao ser questionado sobre Câmara, admitiu que não tem o costume de acompanhar as categorias de base, mas carrega um "carinho enorme" pelo Brasil, deixando clara a felicidade em ver mais um piloto carregando a bandeira verde e amarela no grid.

"O Brasil produz pilotos incríveis, e agora temos mais um surgindo", começou.

"É um lugar pelo qual tenho um carinho enorme, e ainda fico muito impressionado e honrado por poder ser cidadão brasileiro. É uma das corridas pelas quais mais espero. Mal posso esperar pela chegada desse GP".

"Gostaria que pudéssemos fazer mais coisas por lá e, sim, acho que vai ser muito legal ver mais bandeiras brasileiras no grid".

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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