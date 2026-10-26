Antonelli já pensa na conquista do título da F1: "Estamos muito perto, espero fechar logo"

Andrea Kimi Antonelli tinha motivos de sobra para falar sobre a conquista do Mundial de Fórmula 1 após dominar o GP dos Estados Unidos. Mas ele preferiu falar primeiro sobre quem o ajudou a chegar ali: a Mercedes.

"Era o resultado de que precisávamos, a verdade, e toda a equipe merecia muito", explicou Antonelli depois de uma vitória que o deixou às portas do primeiro título. Em Austin, ele cumpriu a sua parte da missão: venceu largando da pole, em um triunfo dominante, sem nenhuma ameaça.

Mas por trás dessa superioridade havia um esforço que o líder do campeonato quis destacar de imediato. A Mercedes tinha trabalhado num novo pacote de atualizações e a vitória representava também a confirmação de que esse desenvolvimento tinha encontrado o resultado na pista.

"Depois de todo este tempo, de dedicar tanto trabalho a este novo pacote, ver finalmente o resultado é muito gratificante", assinalou. A mensagem tinha algo mais do que agradecimento: numa fase da temporada em que Antonelli poderia limitar-se a controlar a sua vantagem, a Mercedes continua à procura de rendimento.

Também foi preciso acertar a partir do pitwall. A Red Bull abriu o jogo estratégico com uma parada precoce de Verstappen para colocar um outro jogo de pneus macios, deixando claro que sua estratégia era de duas paradas. A Mercedes manteve a sua alternativa, prolongou o primeiro stint de Antonelli com médios e encarregou-o de chegar até ao fim com duros.

Antonelli já vê a coroa perto

"A execução também foi perfeita, desde a estratégia até à decisão de uma parada", destacou o italiano. A satisfação estava em ter escolhido o plano e, sobretudo, em tê-lo levado até às últimas consequências.

"Estou muito contente por termos conseguido fazer isso funcionar. Hoje foi um grande esforço da equipe", acrescentou. O seu ritmo permitiu que aquela aposta não acabasse transformada numa defesa crítica com pneus gastos.

Após alguns comentários, o título entrou na discussão. Com a nona vitória em 18 corridas da temporada 2026, o desfecho da disputa está perto, com 123 pontos de vantagem para Russell com 125 em jogo nas cinco etapas restantes.

"Sim, sei que estamos muito perto, mas tentaremos terminar em grande estilo e com sorte fechar logo", respondeu. O México será a sua próxima oportunidade. Austin deixou mais uma demonstração de que tem pouca intenção de esperar gerindo resultados.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!