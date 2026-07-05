Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1
Sem pontuar na corrida de domingo em Silverstone, jovem italiano da Mercedes vê Russell e Hamilton se aproximando
Com a vitória de Charles Leclerc e o pódio de George Russell e Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha, a vantagem de Kimi Antonelli na liderança do campeonato de pilotos de 2026 da Fórmula 1 diminuiu de forma considerável, especialmente após ter problemas no carro e não pontuar no domingo em Silverstone.
Com o resultado de Silverstone, incluindo a sprint, Antonelli agora está com 179 pontos, 25 pontos na frente de Russell, com 154. Hamilton segue em terceiro, com 147, 32 atrás do jovem italiano da Mercedes.
Leclerc, vencedor do GP da Grã-Bretanha, ultrapassa Norris, e assume a quarta colocação, agora com 108. O britânico da McLaren agora está com 97.
Classificação do campeonato de pilotos de 2026 da F1
|Pos
|piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|179
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|2
|G. RussellMercedes
|154
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|3
|L. HamiltonFerrari
|147
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|4
|C. LeclercFerrari
|108
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|5
|L. NorrisMcLaren
|97
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6
|O. PiastriMcLaren
|82
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|7
|M. VerstappenRed Bull Racing
|76
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|52
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|39
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|20
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|12
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|13
|F. ColapintoAlpine
|18
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|14
|G. BortoletoAudi
|6
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|15
|C. SainzWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|17
|E. OconHaas F1 Team
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|19
|N. HulkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PerezCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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