Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

F1: Leclerc revela alivio ao ver corrida de Silverstone terminar sob safety car

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Leclerc revela alivio ao ver corrida de Silverstone terminar sob safety car

F1 - Bortoleto analisa oitavo lugar em Silverstone: "Cada ponto tem sido sofrido esse ano"

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Bortoleto analisa oitavo lugar em Silverstone: "Cada ponto tem sido sofrido esse ano"

F1: Leclerc vence GP da Grã-Bretanha, Antonelli não pontua e Bortoleto é 8º; confira resultado completo em Silverstone

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Leclerc vence GP da Grã-Bretanha, Antonelli não pontua e Bortoleto é 8º; confira resultado completo em Silverstone

Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1

Leclerc vence GP da Inglaterra marcado por problemas de Antonelli e acidente de Verstappen; Russell é 2º e Bortoleto 8º

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
Leclerc vence GP da Inglaterra marcado por problemas de Antonelli e acidente de Verstappen; Russell é 2º e Bortoleto 8º
Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1

Sem pontuar na corrida de domingo em Silverstone, jovem italiano da Mercedes vê Russell e Hamilton se aproximando

Redação Motorsport.com
Publicado:

Com a vitória de Charles Leclerc e o pódio de George Russell e Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha, a vantagem de Kimi Antonelli na liderança do campeonato de pilotos de 2026 da Fórmula 1 diminuiu de forma considerável, especialmente após ter problemas no carro e não pontuar no domingo em Silverstone.

Leia também:

Com o resultado de Silverstone, incluindo a sprint, Antonelli agora está com 179 pontos, 25 pontos na frente de Russell, com 154. Hamilton segue em terceiro, com 147, 32 atrás do jovem italiano da Mercedes.

Leclerc, vencedor do GP da Grã-Bretanha, ultrapassa Norris, e assume a quarta colocação, agora com 108. O britânico da McLaren agora está com 97.

Classificação do campeonato de pilotos de 2026 da F1

Pos piloto Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom
1 ItalyA. AntonelliMercedes 179 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8
2 United KingdomG. RussellMercedes 154 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 147 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22
4 MonacoC. LeclercFerrari 108 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 97 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 82 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 76 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 52 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10
9 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 39 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 20 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6
12 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18 6/7 11 - - 1 - - - -
13 ArgentinaF. ColapintoAlpine 18 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2
14 BrazilG. BortoletoAudi 6 2/9 - - - - - - - 4
15 SpainC. SainzWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - -
16 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - -
17 FranceE. OconHaas F1 Team 3 - - 1/10 - - 2/9 - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1 - - - - - 1/10 - - -
19 GermanyN. HulkenbergAudi   - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac F1 Team   - - - - - - - - -
21 MexicoS. PerezCadillac F1 Team   - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - -

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Leclerc vence GP da Inglaterra marcado por problemas de Antonelli e acidente de Verstappen; Russell é 2º e Bortoleto 8º
Próximo artigo F1: Leclerc vence GP da Grã-Bretanha, Antonelli não pontua e Bortoleto é 8º; confira resultado completo em Silverstone

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

PÓDIO AO VIVO: Acompanhe debate sobre GP da Grã-Bretanha de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
PÓDIO AO VIVO: Acompanhe debate sobre GP da Grã-Bretanha de F1

F3: De Palo vence corrida principal de Silverstone; Clerot fica em 13º

F3
F3
Silverstone
F3: De Palo vence corrida principal de Silverstone; Clerot fica em 13º

Fórmula E: Na estratégia, Di Grassi vence eP 2 da China de forma genial; Drugovich é sexto

Fórmula E
Fórmula E
Shanghai ePrix II
Fórmula E: Na estratégia, Di Grassi vence eP 2 da China de forma genial; Drugovich é sexto

Últimas notícias

F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

F1: Leclerc revela alivio ao ver corrida de Silverstone terminar sob safety car

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Leclerc revela alivio ao ver corrida de Silverstone terminar sob safety car