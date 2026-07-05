Com a vitória de Charles Leclerc e o pódio de George Russell e Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha, a vantagem de Kimi Antonelli na liderança do campeonato de pilotos de 2026 da Fórmula 1 diminuiu de forma considerável, especialmente após ter problemas no carro e não pontuar no domingo em Silverstone.

Com o resultado de Silverstone, incluindo a sprint, Antonelli agora está com 179 pontos, 25 pontos na frente de Russell, com 154. Hamilton segue em terceiro, com 147, 32 atrás do jovem italiano da Mercedes.

Leclerc, vencedor do GP da Grã-Bretanha, ultrapassa Norris, e assume a quarta colocação, agora com 108. O britânico da McLaren agora está com 97.

Classificação do campeonato de pilotos de 2026 da F1

Pos piloto Pontos 1 A. Antonelli Mercedes 179 18 /2 29 25 /1 28 31 25 /1 - 15 /3 8 2 G. Russell Mercedes 154 25 /1 26 12 /4 17 8 - 18 /2 25 /1 23 3 L. Hamilton Ferrari 147 12 /4 21 8 /6 10 21 18 /2 25 /1 10 /5 22 4 C. Leclerc Ferrari 108 15 /3 19 15 /3 10 16 - - 4 /8 29 5 L. Norris McLaren 97 10 /5 5 10 /5 26 7 - 15 /3 6 /7 18 6 O. Piastri McLaren 82 - 3 18 /2 22 5 10 /5 10 /5 12 /4 2 7 M. Verstappen Red Bull Racing 76 8 /6 - 4 /8 14 17 - 12 /4 18 /2 3 8 I. Hadjar Red Bull Racing 52 - 4 - - 10 12 /4 8 /6 8 /6 10 9 P. Gasly Alpine 42 1 /10 8 6 /7 1 4 15 /3 6 /7 - 1 10 L. Lawson Racing Bulls 39 - 8 2 /9 - 6 8 /6 4 /8 2 /9 9 11 A. Lindblad Racing Bulls 20 4 /8 - - - 1 6 /7 2 /9 1 /10 6 12 O. Bearman Haas F1 Team 18 6 /7 11 - - 1 - - - - 13 F. Colapinto Alpine 18 - 1 - 6 8 - 1 /10 - 2 14 G. Bortoleto Audi 6 2 /9 - - - - - - - 4 15 C. Sainz Williams 6 - 2 - 2 2 - - - - 16 A. Albon Williams 5 - - - 1 - 4 /8 - - - 17 E. Ocon Haas F1 Team 3 - - 1 /10 - - 2 /9 - - - 18 F. Alonso Aston Martin Racing 1 - - - - - 1 /10 - - - 19 N. Hulkenberg Audi - - - - - - - - - 20 V. Bottas Cadillac F1 Team - - - - - - - - - 21 S. Perez Cadillac F1 Team - - - - - - - - - 22 L. Stroll Aston Martin Racing - - - - - - - - -

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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