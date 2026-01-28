Antonelli lidera terceiro dia de testes da F1 em Barcelona

Houve muito mais ação no terceiro dia do 'shakedown' da pré-temporada da Fórmula 1, que, como já é de conhecimento geral, está acontecendo a portas fechadas em Barcelona. A Mercedes liderou a quarta-feira (28), com Andrea Kimi Antonelli como o mais rápido.

Seis das 11 equipes foram para a pista, incluindo a McLaren, que não participou dos dois primeiros dias, mas planeja correr continuamente até a noite de sexta-feira (30) – cada equipe tem direito a três dias de testes nesta semana.

Lando Norris esteve em ação para os atuais campeões do campeonato de construtores na quarta; o britânico saiu por volta das 11h e completou 62 voltas, segundo dados do portal SoyMotor, passando algum tempo na garagem no período da tarde.

O carro mais impressionante, pelo menos em termos de confiabilidade e consistência (o desempenho não pode ser avaliado de forma alguma neste estágio), foi o da Mercedes.

O W17 completou impressionantes 183 voltas (o equivalente a 852 km), segundo o cronômetro do SoyMotor, com George Russell pela manhã e Antonelli à tarde.

O jovem italiano marcou a volta mais rápida da semana até agora (novamente, segundo o tempo não oficial) em 1min17s382 com pneus macios, dois décimos mais rápido que seu companheiro de equipe. Este último, segundo relatos, usou principalmente o composto C1 – o mais duro da gama da Pirelli – mas pode ter estabelecido seu próprio parâmetro com um composto mais macio.

George Russell, Mercedes W17 Photo by: Mercedes AMG

Além da McLaren e da Mercedes, a Alpine teve ambos os pilotos em ação. Enquanto isso, Arvid Lindblad, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg pilotaram os carros da Racing Bulls, Haas e Audi, respectivamente.

Todos os três causaram bandeiras vermelhas devido a supostos problemas técnicos. Isso não é um bom sinal para a equipe alemã, nova fabricante de unidades de potência na F1, cujo primeiro dia também foi interrompido pela mesma razão. Ainda assim, todos os seis carros que foram à pista hoje teriam completado pelo menos 42 voltas.

Antes dos dois últimos dias de testes, seis equipes já completaram dois dias de testes e, portanto, terão que escolher se correm na quinta ou na sexta-feira, com as previsões do tempo desempenhando um papel importante na decisão; não há previsão de chuva para nenhum dos dias e as temperaturas devem ser semelhantes, mas a sexta-feira deve ter vento moderado.

Essas seis equipes são Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls e Red Bull.

As cinco equipes restantes podem correr em ambos os dias, incluindo a Cadillac (que correu apenas na segunda-feira), a Ferrari (vista apenas na terça-feira) e a McLaren (que estreou hoje).

A Aston Martin tem corrido contra o relógio para iniciar seu programa de testes, com o AMR26 esperado na pista em algum momento amanhã, enquanto a Williams decidiu não participar da semana em Barcelona.

