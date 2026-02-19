Antonelli lidera, Verstappen com mais voltas: Resultado do quinto dia de testes da F1 no Bahrein
Gabriel Bortoleto correu na parte da manhã e ficou em 12º na tabela geral de tempos
Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido do quinto dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, cravando volta rápida de 1min32s803, seguido de Oscar Piastri, da McLaren e que foi o único, além do piloto italiano, a alcançar tempos abaixos de 1min33, com 1min32s861.
Max Verstappen, o terceiro mais rápido da quinta-feira (19), também foi o piloto que mais acumulou voltas no dia, completando 139, seguido de Franco Colapinto, da Alpine, com 120, e Alex Albon, da Williams, com 117.
Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, correu no período da manhã mas fez apenas 29 voltas, com melhor tempo de 1min35s263, o 12º do dia.
Resultados do quinto dia de testes de pré-temporada na F1
Teste 2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|79
|
1'32.803
|M
|209.941
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|Mercedes
|86
|
+0.058
1'32.861
|0.058
|M
|209.810
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|139
|
+0.359
1'33.162
|0.301
|M
|209.132
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|78
|
+0.605
1'33.408
|0.246
|M
|208.581
|5
|L. Norris McLaren
|1
|Mercedes
|72
|
+0.650
1'33.453
|0.045
|M
|208.481
|6
|F. Colapinto Alpine
|43
|Mercedes
|120
|
+1.015
1'33.818
|0.365
|S
|207.670
|7
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|73
|
+1.184
1'33.987
|0.169
|M
|207.296
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|77
|
+1.308
1'34.111
|0.124
|M
|207.023
|9
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Ferrari
|58
|
+1.398
1'34.201
|0.090
|M
|206.825
|10
|L. Lawson RB
|30
|Red Bull
|106
|
+1.729
1'34.532
|0.331
|M
|206.101
|11
|A. Albon Williams
|23
|Mercedes
|117
|
+1.752
1'34.555
|0.023
|S
|206.051
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|29
|
+2.460
1'35.263
|0.708
|T
|204.520
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Ferrari
|69
|
+2.476
1'35.279
|0.016
|T
|204.485
|14
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Ferrari
|50
|
+2.566
1'35.369
|0.090
|S
|204.292
|15
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Honda
|68
|
+4.669
1'37.472
|2.103
|M
|199.885
|16
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Ferrari
|58
|
+7.390
1'40.193
|2.721
|H
|194.456
|17
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|0
|
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|Mercedes
|0
|
|19
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|0
|
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Honda
|0
|
|21
|A. Lindblad RB
|41
|Red Bull
|0
|
|22
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Mercedes
|0
|
|Ver resultados completos
Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1
