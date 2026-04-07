Antonelli planeja correr de GT durante pausa da F1

A Fórmula 1 entrou em uma pausa inesperada por conta do cancelamento das corridas na Arábia Saudita e Bahrein. Enquanto as equipes aproveitam esse momento para melhorarem seus carros e trabalharem arduamente nas fábricas, os pilotos não irão tirar 'férias'.

Andrea Kimi Antonelli, por exemplo, definiu um plano para os próximos dias, já destacando suas responsabilidades com a Mercedes, mas também outros compromissos para se 'divertir'.

O piloto, assim como George Russell e a dupla da McLaren, irá para Nurburgring na próxima semana cumprir dois dias de testes com a Pirelli - entre os dias 14 e 15 de abril. No entanto, eles que expandir esse horizonte e tentar desenvolver outras habilidades.

"Farei um teste na GP2, depois um teste com a Pirelli e alguns dias no kart", contou o italiano em entrevista à Sky Sports Itália.

"E talvez um dia pilotando um GT, se eu conseguir, mas isso não é certo. Mas definitivamente será uma pausa cujo foco principal será a pista, o simulador, o trabalho em casa e o treinamento físico".

Vale lembrar que ainda no início da temporada, depois de Max Verstappen confirmar sua participação nas 24 Horas de Nurburgring, Antonelli já havia expressado seu desejo de ser companheiro do tetracampeão em uma corrida de endurance.

"Eu adoraria fazer uma corrida de endurance com o Max. Acho que seria incrível. É legal porque nós dois temos paixão por GTs. Da minha parte, essa paixão veio do meu pai, que tem uma equipe de GT, e de vez em quando eu vou testar quando posso", disse ao site da F1 em março.

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