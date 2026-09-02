A Fórmula 1 realiza neste fim de semana a 13ª etapa da temporada 2026 com o GP da Itália e há muitos assuntos em destaque antes da corrida em Monza.

É lá que o líder do campeonato e herói local, Kimi Antonelli, precisa superar uma penalidade no grid devido à troca do motor de sua Mercedes. Como isso afetará sua corrida pelo título?

O piloto de 19 anos lidera a classificação com 59 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, George Russell, e Lewis Hamilton, da Ferrari, enquanto Lando Norris, em excelente fase, segue logo atrás.

O atual campeão mundial venceu os dois últimos GPs, deixando Norris com um déficit de 82 pontos em relação a Antonelli, o que mostra como a disputa tem estado acirrada entre as três principais equipes.

Uma delas também chegará ao “Templo da Velocidade” com um motor aprimorado, enquanto há muita coisa acontecendo na parte de trás da tabela de classificação. Então, aqui estão cinco coisas a serem observadas no GP da Itália.

Pressão sobre o herói local

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Mark Thompson / Getty Images

A temporada 2026 não tem sido gentil com os pilotos 'da casa'. Max Verstappen bateu forte na primeira volta em Zandvoort, Charles Leclerc também sofreu um acidente em Mônaco e Oscar Piastri nem sequer conseguiu se alinhar ao grid da Austrália. Há exceções, como Russell e Hamilton, que conquistaram um pódio em Silverstone, mas, no geral, 2026 tem sido um caminho difícil para qualquer piloto que corre na pista natal.

Antonelli espera reverter essa tendência na Itália neste fim de semana, uma façanha que ele não conseguiu em 2025, quando teve dificuldades e terminou em nono, nem em 2024, quando sofreu um acidente durante o TL1 pela Mercedes. Agora, porém, ele conta com um dos pacotes mais competitivos do grid e com a confiança que vem de uma liderança confortável no topo da classificação.

Este ano, no entanto, o piloto da Mercedes não teve o início mais fácil para reverter sua fase ruim em casa. Uma troca de motor para o jovem piloto significa que ele largará dos boxes, independentemente de seu desempenho na classificação, mas o traçado de Monza, pelo menos, indica que ele deve conseguir abrir caminho no meio do pelotão – desde que seu W17 mantenha a vantagem que demonstrou em outras pistas até agora nesta temporada.

Realisticamente, Antonelli deve conseguir ultrapassar a maioria dos pilotos do meio do pelotão e chegar entre os cinco primeiros. Um pódio também pode estar ao seu alcance, caso as coisas corram a seu favor.

No entanto, o foco do fim de semana será minimizar os danos e se esforçar ao máximo para manter sua vantagem no campeonato.

- Owen Bellwood

Ferrari está apostando tudo na glória em casa

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Monza é a corrida que está sempre marcada em vermelho no calendário da Ferrari, mas a equipe tem obtido apenas um sucesso modesto nos últimos anos: venceu apenas duas das últimas 15 edições do GP da Itália, ambas com Leclerc em 2019 e 2024.

É por isso que não é nenhuma surpresa que, ao mesmo tempo em que tenta manter vivas as esperanças no campeonato de pilotos e de construtores, a Ferrari esteja apostando tudo para dar um show neste fim de semana.

Desde o início, a equipe buscará reviver um pouco de sua antiga glória com Michael Schumacher em Monza, onde a Ferrari venceu cinco vezes com o heptacampeão. Schumacher será homenageado com uma pintura especial do SF-26, que será utilizada por Hamilton e Leclerc nas corridas.

No aspecto técnico, a Ferrari confirmou uma unidade de potência atualizada como parte das oportunidades de desenvolvimento permitidas pelo sistema ADUO, com uma câmara de combustão e um turbocompressor revisados que devem reduzir pela metade sua desvantagem em relação à unidade de potência da Mercedes.

Também são esperadas atualizações aerodinâmicas e peças específicas para a pista natal, com uma nova versão da 'asa macarena' entre os destaques.

E com a Mercedes prejudicada pela penalidade que Antonelli deve cumprir e a McLaren potencialmente tendo dificuldades para repetir o ritmo que a levou à vitória nas duas últimas etapas em Budapeste e Zandvoort, talvez as estrelas se alinhem a favor da Ferrari em casa.

- Federico Faturos

Pilotos reclamando do regulamento novamente

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

O GP da Itália representará um desafio técnico fascinante, já que as características de Monza exigem o menor arrasto possível e o maior tempo possível com pé embaixo. O traçado da pista também é uma receita para esgotar as baterias rapidamente, então provavelmente haverá grande divergência – pelo menos inicialmente – em termos de estratégias de gerenciamento de energia.

Há também quatro zonas de Modo Reta, incluindo toda a extensão da reta principal. Retas longas sempre revelaram diferentes níveis de eficiência de arrasto nos carros, mas essas zonas também mostrarão quem está reduzindo mais o arrasto quando as asas dianteira e traseira são desativadas.

Os níveis de arrasto e a eficiência da unidade de potência serão os principais pontos para o desempenho em Monza, juntamente com a estratégia de uso da energia.A corrida refletirá isso naturalmente. Quaisquer que sejam as medidas que a FIA adote em termos de níveis de recarga, não será possível defender todas as curvas.

Portanto, podemos esperar o retorno das chamadas 'corridas de ioiô', muito mal vistas pelos pilotos e por muitos fãs – se não pela detentora dos direitos comerciais, cujo ponto de vista é que 'ultrapassagem é ultrapassagem'. Entenderam? Ótimo.

- Stuart Codling

Monza será 'teste de fogo' da McLaren

Lando Norris, McLaren Foto: Eric Le Galliot

A McLaren teve um início lento na temporada 2026 e estava firmemente posicionada como a terceira melhor equipe da F1, atrás da Mercedes e da Ferrari, mas a equipe de Woking avançou nas últimas etapas graças a várias atualizações.

Isso levou Norris a vencer tanto na Hungria quanto na Holanda, mas essas vitórias terão relativamente pouco significado no panorama geral se os atuais campeões não conseguirem manter essa competitividade neste fim de semana.

Isso porque sempre se esperava que a McLaren mantivesse o ritmo nos circuitos de alta downforce, como Hungaroring e Zandvoort, que favorecem os pontos fortes do MCL40 em curvas de velocidade média.

Mas Monza exige uma carga aerodinâmica baixíssima e se caracteriza principalmente por longas retas e chicanes, onde o gerenciamento de energia é de enorme importância; portanto, compreender a unidade de potência é crucial.

No entanto, essa é uma área em que, no início do ano, a McLaren ficava atrás da Mercedes e, embora a equipe britânica tenha feito progressos desde então — como as tão esperadas ferramentas de simulação que recebeu em Spa —, Monza é o local que deve revelar o quão significativo é esse progresso.

Portanto, para que se comece a colocar a McLaren no mesmo patamar das 'Flechas de Prata', ela precisa demonstrar o desempenho que teve em Budapeste e Zandvoort em um circuito completamente diferente, como Monza. Até que isso aconteça, o chefe de equipe Andrea Stella mantém-se cauteloso em relação ao restante de 2026.

“Se conseguirmos confirmar nossas melhorias em Monza, então eu diria que a resposta à sua pergunta é sim, podemos encarar o restante da temporada com certo otimismo”, disse Stella.

- Ed Hardy

Haas conseguirá evitar uma nova queda?

Esteban Ocon, Haas Foto: Eric Le Galliot

Enquanto a F1 ainda está na Europa e as equipes ainda têm quase uma dúzia de corridas pela frente, o ritmo das atualizações continua acelerado em todo o grid. Neste fim de semana, a Haas trará uma série de modificações para o VF-26, na esperança de levá-lo de volta à ponta do pelotão do meio.

A equipe americana começou o ano bem e somou pontos nas três primeiras corridas, mas, desde então, viu seus resultados piorarem. Na verdade, a Haas não marca nenhum ponto desde o GP de Mônaco, em junho, e, para dar uma reviravolta na temporada, a equipe trará um conjunto “abrangente” de novas peças para Monza.

“Estamos levando uma lista abrangente de atualizações para Monza, com foco em nos aproximar dos nossos concorrentes no meio do pelotão”, disse Esteban Ocon.

“Budapeste e Zandvoort foram positivas para mim, pois me senti confortável no carro e realmente tiramos o máximo proveito do pacote que tínhamos. Portanto, gostaria de dar continuidade a essa tendência, extrair o máximo dessas atualizações desde o primeiro dia e voltar à briga pelos pontos".

A evolução do carro ao longo da temporada tem sido, historicamente, um ponto fraco da equipe americana, com a Haas frequentemente começando a temporada bem antes de enfrentar dificuldades. Isso mudou em 2025, quando a equipe conseguiu continuar melhorando o desempenho do carro e terminou em oitavo lugar ao final do ciclo regulamentar anterior.

- Owen Bellwood

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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