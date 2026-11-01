Antonelli quebra recorde de Vettel e é campeão mais jovem da história da F1; confira lista

Kimi Antonelli registrou seu nome na história da Fórmula 1 neste fim de semana. Aos 20 anos de idade, o campeão de 2026 se tornou o mais jovem da história da categoria a conquistar o título mundial e supera o recorde que pertencia a Sebastian Vettel desde 2010.

Antonelli lidera uma lista bastante seleta dos mais jovens a serem campeões na F1, a qual conta ainda com nomes como Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Agora, o Motorsport.com relembra a evolução do recorde de campeão mais jovem.

Desde a primeira temporada do Campeonato, em 1950, houve apenas dez pilotos que puderam se considerar o mais jovem campeão de F1 por um determinado período de tempo. O primeiro foi, logicamente, o primeiro campeão mundial da história.

1950: Giuseppe Farina (43 anos, 10 meses e 4 dias)

Pelo fato de o italiano ser o primeiro campeão de F1, ele foi o mais jovem e também é o mais velho. Ele continua no topo da lista pois somente Juan Manuel Fangio era mais velho que Farina quando conquistou o título em 1955, 1956 e 1957. No entanto, ele perdeu o título de campeão mundial mais jovem depois de apenas um ano e, curiosamente, para o homem que mais tarde o substituiria como campeão mais velho.

1951: Juan Manuel Fangio (40 anos, 4 meses, 4 dias)

O segundo campeão da F1 também tinha mais de 40 anos quando ganhou o primeiro de um total de cinco títulos que viria a conquistar mais tarde, mas ele nem sequer pôde se considerar o campeão mundial mais jovem por doze meses antes de perder o recorde novamente.

1952: Alberto Ascari (34 anos, 21 dias)

Apenas duas corridas antes do final da temporada de 1952 o italiano foi coroado. De longe, o mais jovem campeão da F1. 21 dias após seu 34º aniversário, se tornou o primeiro "campeão com menos de 40 anos".

Pela primeira vez, o novo recorde também se manteve por vários anos, porque Ascari triunfou novamente em 1953 e Fangio se tornou campeão mundial quatro vezes seguidas. Só então outro recorde foi quebrado.

1958: Mike Hawthorn (29 anos, 6 meses, 9 dias)

Em 1958, o britânico foi o primeiro a se tornar campeão mundial com menos de 30 anos de idade. Isso também o torna o único "campeão U30" na primeira década do campeonato.

Isso se deve ao fato de que os campeões dos anos seguintes (Jack Brabham, Phil Hill e Graham Hill) também tinham mais de 30 anos quando conquistaram seus respectivos títulos. No entanto, é possível reconhecer uma pequena tendência em direção a uma geração "mais jovem".

Começando com Hawthorn, nenhum campeão entre 1958 e 1965 tinha mais de 34 anos, portanto, é lógico que o recorde seja quebrado mais uma vez durante esse período.

1963: Jim Clark (27 anos, 6 meses e 4 dias)

O britânico é dois anos mais jovem do que seu compatriota Hawthorn,que manteve o recorde por cinco anos. Clark o manteria por nove, mais tempo do que qualquer outro antes dele.

Durante esse período, Jack Brabham também se tornou o último "campeão com mais de 40 anos" na F1 até o momento. Em 1966, conquistou seu terceiro e último título, aos 40 anos, 5 meses e 2 dias.

1972: Emerson Fittipaldi (25 anos, 8 meses, 29 dias)

Nove anos depois de Clark, o brasileiro estabeleceu um novo recorde que permaneceria por mais de três décadas. Até hoje, ninguém manteve esse recorde por mais tempo do que Fittipaldi.

Nas décadas seguintes, houve vários pilotos, como Niki Lauda, James Hunt e Ayrton Senna, que tinham menos de 30 anos quando conquistaram o primeiro título, mas ninguém foi 'páreo' para Fittipaldi.

Quem chegou mais perto foi um certo alemão chamado Michael Schumacher, que acabou sendo um pouco mais velho que Fittipaldi quando ganhou o primeiro campeonato mundial, em 1994 (25 anos, 10 meses e 10 dias).

2005: Fernando Alonso (24 anos, 1 mês, 27 dias)

Somente 33 anos depois do brasileiro é que surgiu um novo recordista. Alonso era cerca de um ano e meio mais novo que Fittipaldi na época de sua primeira vitória, dando início a uma "tendência juvenil".

Em 2005, Alonso destronou Schumacher, que havia conquistado cinco títulos mundiais consecutivos e já tinha 35 anos quando ganhou o último. A partir do espanhol, nenhum campeão mundial teria mais de 29 anos durante dez anos, entre 2005 e 2014.

Infelizmente para Alonso, o recorde mudou duas vezes durante esse período, o que significa que ele perdeu o recorde novamente depois de apenas três anos.

2008: Lewis Hamilton (23 anos, 9 meses e 26 dias)

O britânico até teve a oportunidade de se tornar campeão pela primeira vez em 2007, mas desperdiçou a chance nas duas últimas corridas do ano. Ele conquistou o título um ano "atrasado", o que ainda foi suficiente para superar Alonso.

2010: Sebastian Vettel (23 anos, 4 meses e 11 dias)

Com uma vitória dramática na última corrida da temporada em Abu Dhabi, o alemão tirou Hamilton do trono e estabeleceu um recorde que durou quase duas décadas.

2026: Kimi Antonelli (20 anos, 2 meses e 7 dias)

O mais novo campeão mundial conquistou o primeiro título menos de três meses após completar 20 anos. O feito se torna ainda mais impressionante ao lembrarmos que ele aconteceu com quatro etapas de antecedência até o fim da temporada e por ter superado o colega de equipe mais experiente.

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