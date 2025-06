Andrea Kimi Antonelli revelou que ficou arrepiado depois de conquistar seu primeiro pódio na Fórmula 1 no GP do Canadá, no domingo. O estreante de 18 anos terminou em terceiro lugar em Montreal com uma pilotagem madura, apesar de ter sido pressionado pelo líder do campeonato, Oscar Piastri, durante a maior parte das últimas voltas.

Antonelli, que se juntou ao vencedor da corrida e companheiro de equipe George Russell no pódio, além de Max Verstappen, impressionou com vários desempenhos fortes este ano, mas Montreal foi o seu melhor até agora.

Quando perguntado sobre o pódio, Antonelli disse: "Significou muito, especialmente depois de uma rodada tripla difícil para mim. Isso definitivamente tirou um pouco da minha confiança, mas essa foi a melhor maneira de me recuperar".

"Para ser sincero, eu estava apenas torcendo para que a corrida terminasse. Eu estava até olhando para a tela, contando as voltas, porque estava muito estressante".

"As últimas voltas foram difíceis, especialmente quando vi Oscar se aproximando cada vez mais da zona de DRS. Em um determinado momento, ele até tentou fazer a ultrapassagem na curva 1. Foi preciso muito esforço".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Ainda tenho consciência de que há muito trabalho a fazer, especialmente no que diz respeito à classificação - tentar ser mais rápido no início da sessão. Mas estamos em um bom caminho".

"A equipe está fazendo um ótimo trabalho. Além disso, com George, ele está me ajudando a me esforçar ainda mais. Há uma dinâmica muito boa na equipe. Espero que possamos levar esse impulso para as próximas corridas".

Esse pódio foi conquistado em apenas 10 GPs na carreira de Antonelli na F1, que substituiu Lewis Hamilton no início do ano. Quando perguntado sobre a sensação de estar no pódio, o italiano acrescentou: "Foi muito melhor do que eu imaginava. Ao ouvir a multidão enquanto subia ao pódio, fiquei todo arrepiado".

"Esse é, sem dúvida, um momento do qual vou me lembrar por muito tempo. Resultados como esse e essa sensação não se compram. É uma sensação incrível e você só quer mais. Acho que o objetivo agora é tentar manter o mesmo ritmo e tentar conquistar mais pódios - e, com sorte, talvez a primeira vitória. Nunca se sabe".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Antonelli prestou homenagem à contribuição de Russell para ajudá-lo a chegar à F1, ao mesmo tempo em que disse que se inspira em Verstappen, já que o campeão mundial também entrou na série como adolescente em 2015.

"Correr na F1 com os outros 19 melhores pilotos do grid lhe dá muita motivação", disse ele. "Ter a chance de correr no seu melhor e mostrar do que você é capaz é um grande estímulo. É claro que ver o que Max tem feito ao longo dos anos - especialmente em seus anos de novato - foi bastante surpreendente. Sem dúvida, ele é um modelo no qual eu me inspiro".

"Mas, no fim das contas, correr contra os melhores é uma grande chance. E ter alguém como George como companheiro de equipe realmente ajuda a melhorar. Também devo a George - esse resultado - porque ele me ajudou durante essa primeira parte da temporada a me desenvolver e me esforçar ainda mais".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Verstappen, que tinha apenas 17 anos de idade quando participou de sua primeira sessão de F1 no TL1 do GP do Japão de 2014, diz que Antonelli tem um futuro brilhante pela frente.

"Para mim, não é uma surpresa", disse o atual tetracampeão. "Eu conhecia Kimi desde a época do kart - as pessoas já diziam coisas boas. Então, eu estava de olho nele. O que é impressionante é que ele é naturalmente rápido. O que eu gosto é de sua abordagem equilibrada e calma. Essas são ótimas qualidades para se ter. Nunca tive dúvidas de que o pódio viria este ano".

"Estou muito feliz que isso tenha acontecido com ele. Isso lhe dá mais confiança. É um bom estímulo. E só vai melhorar. Você está em sua temporada de estreante - há muitas coisas que podem acontecer com você. Você aprende com as corridas mais fracas, aprende com as boas. Nos próximos anos, com certeza, veremos muito mais de Kimi".

DRUGOVICH NA CADILLAC? Infos sobre Drugo no Canadá, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!