Antonelli triunfa em Monza e amplia liderança: Veja situação do campeonato de 2026 pós-GP da Itália de F1
George Russell se distanciou de Hamilton e agora está com 201 pontos
Kimi Antonelli, da Mercedes, fez uma grande corrida e triunfou no GP da Itália de Fórmula 1, ampliando a vantagem para o segundo colocado George Russell no campeonato de pilotos da temporada 2026.
Com o resultado, Antonelli agora tem 267 pontos, 66 na frente do companheiro de equipe Russell e 76 na frente de Lewis Hamilton, da Ferrari. Lando Norris, da McLaren, agora tem 171.
Campeonato de pilotos da F1 2026 pós-Monza
|Pos
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|267
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|201
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|L. NorrisMcLaren
|171
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|155
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|M. VerstappenRed Bull Racing
|127
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|116
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|71
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|51
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|29
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|21
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HulkenbergAudi
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|C. SainzWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|E. OconHaas F1 Team
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PerezCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de construtores da F1 2026 pós-Monza
|Pos
|Teams
|Points
|1
|Mercedes
|468
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|346
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|287
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|204
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Racing Bulls
|75
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Alpine
|62
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas F1 Team
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|16
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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