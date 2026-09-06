Kimi Antonelli, da Mercedes, fez uma grande corrida e triunfou no GP da Itália de Fórmula 1, ampliando a vantagem para o segundo colocado George Russell no campeonato de pilotos da temporada 2026.

Com o resultado, Antonelli agora tem 267 pontos, 66 na frente do companheiro de equipe Russell e 76 na frente de Lewis Hamilton, da Ferrari. Lando Norris, da McLaren, agora tem 171.

Campeonato de pilotos da F1 2026 pós-Monza

Pos Piloto Pontos 1 A. Antonelli Mercedes 267 18 /2 29 25 /1 28 31 25 /1 - 15 /3 8 25 /1 15 /3 23 25 /1 - - - - - - - - 2 G. Russell Mercedes 201 25 /1 26 12 /4 17 8 - 18 /2 25 /1 23 - 6 /7 23 18 /2 - - - - - - - - 3 L. Hamilton Ferrari 191 12 /4 21 8 /6 10 21 18 /2 25 /1 10 /5 22 12 /4 10 /5 14 8 /6 - - - - - - - - 4 L. Norris McLaren 171 10 /5 5 10 /5 26 7 - 15 /3 6 /7 18 6 /7 25 /1 31 12 /4 - - - - - - - - 5 C. Leclerc Ferrari 155 15 /3 19 15 /3 10 16 - - 4 /8 29 18 /2 12 /4 17 - - - - - - - - - 6 M. Verstappen Red Bull Racing 127 8 /6 - 4 /8 14 17 - 12 /4 18 /2 3 15 /3 18 /2 3 15 /3 - - - - - - - - 7 O. Piastri McLaren 116 - 3 18 /2 22 5 12 /4 10 /5 12 /4 2 10 /5 - 12 10 /5 - - - - - - - - 8 I. Hadjar Red Bull Racing 71 - 4 - - 10 15 /3 8 /6 8 /6 10 8 /6 8 /6 - - - - - - - - - - 9 L. Lawson Racing Bulls 51 - 8 2 /9 - 6 10 /5 4 /8 2 /9 9 - 4 /8 6 - - - - - - - - - 10 P. Gasly Alpine 41 1 /10 8 6 /7 1 4 6 /7 6 /7 - 1 - - 2 6 /7 - - - - - - - - 11 A. Lindblad Racing Bulls 29 4 /8 - - - 1 8 /6 2 /9 1 /10 6 2 /9 1 /10 - 4 /8 - - - - - - - - 12 F. Colapinto Alpine 21 - 1 - 6 8 - 1 /10 - 2 1 /10 - - 2 /9 - - - - - - - - 13 O. Bearman Haas F1 Team 18 6 /7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 14 G. Bortoleto Audi 10 2 /9 - - - - - - - 4 4 /8 - - - - - - - - - - - 15 N. Hulkenberg Audi 6 - - - - - - - - - - 2 /9 4 - - - - - - - - - 16 C. Sainz Williams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 A. Albon Williams 5 - - - 1 - 4 /8 - - - - - - - - - - - - - - - 18 E. Ocon Haas F1 Team 3 - - 1 /10 - - 2 /9 - - - - - - - - - - - - - - - 19 F. Alonso Aston Martin Racing 3 - - - - - 1 /10 - - - - - 2 - - - - - - - - - 20 Y. Tsunoda Racing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1 /10 - - - - - - - - 21 L. Stroll Aston Martin Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. Bottas Cadillac F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 S. Perez Cadillac F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de construtores da F1 2026 pós-Monza

Pos Teams Points 1 Mercedes 468 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 - - - - - - - - 2 Ferrari 346 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 - - - - - - - - 3 McLaren 287 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 - - - - - - - - 4 Red Bull Racing 204 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 - - - - - - - - 5 Racing Bulls 75 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 - - - - - - - - 6 Alpine 62 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Audi 16 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - - - - - - - - - 9 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - 10 Aston Martin Racing 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - 11 Cadillac F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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