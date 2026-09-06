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Antonelli triunfa em Monza e amplia liderança: Veja situação do campeonato de 2026 pós-GP da Itália de F1

George Russell se distanciou de Hamilton e agora está com 201 pontos

Redação Motorsport.com
Publicado:

Kimi Antonelli, da Mercedes, fez uma grande corrida e triunfou no GP da Itália de Fórmula 1, ampliando a vantagem para o segundo colocado George Russell no campeonato de pilotos da temporada 2026.

O editor recomenda:

Com o resultado, Antonelli agora tem 267 pontos, 66 na frente do companheiro de equipe Russell e 76 na frente de Lewis Hamilton, da Ferrari. Lando Norris, da McLaren, agora tem 171.

Campeonato de pilotos da F1 2026 pós-Monza

Pos Piloto Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 267 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 201 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - - - - - - - -
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 171 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 - - - - - - - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 155 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - - - - - - - - -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 127 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 - - - - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 116 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - - - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - - - - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 29 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 21 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - -
15 GermanyN. HulkenbergAudi 6 - - - - - - - - - - 2/9 4 - - - - - - - - -
16 SpainC. SainzWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
18 FranceE. OconHaas F1 Team 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PerezCadillac F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de construtores da F1 2026 pós-Monza

Pos Teams Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 468 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 346 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 287 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 204 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 - - - - - - - -
5 ItalyRacing Bulls 75 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 - - - - - - - -
6 FranceAlpine 62 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 - - - - - - - -
7 United StatesHaas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
8 GermanyAudi 16 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - - - - - - - - -
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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