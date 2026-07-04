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F1: Antonelli vence batalha geracional contra Hamilton e fatura sprint em Silverstone; Bortoleto é P14

Lando Norris completou o pódio que, por pouco, não foi 100% britânico

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Batalha geracional e vitória de Andrea Kimi Antonelli na corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1! O piloto da Mercedes, ao superar o pole Lewis Hamilton, somou mais oito pontos na conta na briga pelo título de 2026. 

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O heptacampeão, que largou em P1, não conseguiu segurar o ímpeto do italiano e cruzou a linha de chegada em terceiro. Lando Norris compleotu o pódio. Gabriel Bortoleto largou de 12º, mas teve problemas na largada, perdeu cinco colocações e finalizou a corrida em P14 ,mas, por conta de uma punição ao alemão da Audi, subiu para 13º. 

A sprint

Na largada, Lewis Hamilton conseguiu segurar a ponta e impedir o avanço de Andrea Kimi Antonelli. Mas, a segunda posição do italiano não durou muito já que Lando Norris assumiu a posição, mas antes mesmo do fechamento da volta, Antonelli retomou. 

Um pouco mais atrás, George Russell fechou a volta de abertura em terceiro lugar, com Oscar Piastri despencando para sexto. Gabriel Bortoleto, mais uma vez, teve problemas com a largada e perdeu cinco posições. 

 

A terceira volta ficou marcada pela batalha entre Max Verstappen e Norris pelo P3 - com Russell logo atrás tentando entrar na briga. Depois de fazer um começo de prova tímido, Charles Leclerc começou a se fazer presente na briga por posições ao ultrapassar Piastri. 

Lá na frente, a briga era apenas entre Hamilton e Antonelli com o piloto a Mercedes, na quinta volta, atrás apenas por 0s6 do heptacampeão. 

Restando dez voltas para o fim, a situação de pista de uma acalmada entre os sete primeiros colocados. Contudo, na disputa pela vitória, a situação se 'apertou' no duelo geracional. Kimi chegou de vez no piloto da Ferrari forçando a defesa de Lewis.

Mas, na fase final da volta, Antonelli, com mais bateria que a Ferrari 44, passou de passagem por Lewis e abriu 0s9 de gap. 

 

Atrás dos dois, uma briga tripla se formava entre Max e George - com Charles acompanhando tudo de 'camarote'. Bortoleto que acabou perdendo bastante terreno no início da prova, na fase final, conseguiu 'remar' algumas posições e se aproximar do companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

Pos. Piloto Equipe Voltas Tempo Dif. Intervalo Volta mais rápida Volta Pontos
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 17 26:12.129 1:31.607 17 8
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 17 26:14.874 2.745 2.745 1:31.908 5 7
3 4 Lando Norris McLaren 17 26:21.912 9.783 7.038 1:32.190 17 6
4 63 George Russell Mercedes 17 26:22.768 10.639 0.856 1:31.977 17 5
5 16 Charles Leclerc Ferrari 17 26:24.749 12.620 1.981 1:32.158 17 4
6 3 Max Verstappen Red Bull 17 26:28.679 16.550 3.930 1:32.393 7 3
7 81 Oscar Piastri McLaren 17 26:29.680 17.551 1.001 1:32.223 17 2
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 17 26:42.362 30.233 12.682 1:33.051 16 1
9 6 Isack Hadjar Red Bull 17 26:43.082 30.953 0.720 1:33.000 9 0
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 17 26:47.239 35.110 4.157 1:33.572 8 0
11 10 Pierre Gasly Alpine 17 26:52.402 40.273 5.163 1:33.880 17 0
12 43 Franco Colapinto Alpine 17 26:53.155 41.026 0.753 1:33.520 17 0
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 17 26:54.628 42.499 1.473 1:33.506 17 0
14 87 Oliver Bearman Haas 17 26:57.913 45.784 3.285 1:33.574 17 0
15 27 Nico Hülkenberg* Audi 17 26:58.809 46.680 0.896 1:33.497 17 0
16 31 Esteban Ocon Haas 17 27:01.939 49.810 3.130 1:34.399 9 0
17 55 Carlos Sainz Williams 17 27:02.508 50.379 0.569 1:34.186 17 0
18 23 Alexander Albon Williams 17 27:02.886 50.757 0.378 1:33.989 17 0
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 17 27:27.246 75.117 24.360 1:35.371 17 0
20 14 Fernando Alonso Aston Martin 17 27:44.001 91.872 16.755 1:36.301 8 0
21 18 Lance Stroll Aston Martin 16 26:34.406 1 volta 1 volta 1:35.028 16 0
22 11 Sergio Pérez* Cadillac 16 26:45.695 1 volta 11.289 1:34.528 16 0

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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