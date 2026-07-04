F1: Antonelli vence batalha geracional contra Hamilton e fatura sprint em Silverstone; Bortoleto é P14
Lando Norris completou o pódio que, por pouco, não foi 100% britânico
Batalha geracional e vitória de Andrea Kimi Antonelli na corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1! O piloto da Mercedes, ao superar o pole Lewis Hamilton, somou mais oito pontos na conta na briga pelo título de 2026.
O heptacampeão, que largou em P1, não conseguiu segurar o ímpeto do italiano e cruzou a linha de chegada em terceiro. Lando Norris compleotu o pódio. Gabriel Bortoleto largou de 12º, mas teve problemas na largada, perdeu cinco colocações e finalizou a corrida em P14 ,mas, por conta de uma punição ao alemão da Audi, subiu para 13º.
A sprint
Na largada, Lewis Hamilton conseguiu segurar a ponta e impedir o avanço de Andrea Kimi Antonelli. Mas, a segunda posição do italiano não durou muito já que Lando Norris assumiu a posição, mas antes mesmo do fechamento da volta, Antonelli retomou.
Um pouco mais atrás, George Russell fechou a volta de abertura em terceiro lugar, com Oscar Piastri despencando para sexto. Gabriel Bortoleto, mais uma vez, teve problemas com a largada e perdeu cinco posições.
A terceira volta ficou marcada pela batalha entre Max Verstappen e Norris pelo P3 - com Russell logo atrás tentando entrar na briga. Depois de fazer um começo de prova tímido, Charles Leclerc começou a se fazer presente na briga por posições ao ultrapassar Piastri.
Lá na frente, a briga era apenas entre Hamilton e Antonelli com o piloto a Mercedes, na quinta volta, atrás apenas por 0s6 do heptacampeão.
Restando dez voltas para o fim, a situação de pista de uma acalmada entre os sete primeiros colocados. Contudo, na disputa pela vitória, a situação se 'apertou' no duelo geracional. Kimi chegou de vez no piloto da Ferrari forçando a defesa de Lewis.
Mas, na fase final da volta, Antonelli, com mais bateria que a Ferrari 44, passou de passagem por Lewis e abriu 0s9 de gap.
Atrás dos dois, uma briga tripla se formava entre Max e George - com Charles acompanhando tudo de 'camarote'. Bortoleto que acabou perdendo bastante terreno no início da prova, na fase final, conseguiu 'remar' algumas posições e se aproximar do companheiro de equipe Nico Hulkenberg.
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Equipe
|Voltas
|Tempo
|Dif.
|Intervalo
|Volta mais rápida
|Volta
|Pontos
|1
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|17
|26:12.129
|—
|—
|1:31.607
|17
|8
|2
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|17
|26:14.874
|2.745
|2.745
|1:31.908
|5
|7
|3
|4
|Lando Norris
|McLaren
|17
|26:21.912
|9.783
|7.038
|1:32.190
|17
|6
|4
|63
|George Russell
|Mercedes
|17
|26:22.768
|10.639
|0.856
|1:31.977
|17
|5
|5
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|17
|26:24.749
|12.620
|1.981
|1:32.158
|17
|4
|6
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|17
|26:28.679
|16.550
|3.930
|1:32.393
|7
|3
|7
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|17
|26:29.680
|17.551
|1.001
|1:32.223
|17
|2
|8
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|17
|26:42.362
|30.233
|12.682
|1:33.051
|16
|1
|9
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|17
|26:43.082
|30.953
|0.720
|1:33.000
|9
|0
|10
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|17
|26:47.239
|35.110
|4.157
|1:33.572
|8
|0
|11
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|17
|26:52.402
|40.273
|5.163
|1:33.880
|17
|0
|12
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|17
|26:53.155
|41.026
|0.753
|1:33.520
|17
|0
|13
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|17
|26:54.628
|42.499
|1.473
|1:33.506
|17
|0
|14
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|17
|26:57.913
|45.784
|3.285
|1:33.574
|17
|0
|15
|27
|Nico Hülkenberg*
|Audi
|17
|26:58.809
|46.680
|0.896
|1:33.497
|17
|0
|16
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|17
|27:01.939
|49.810
|3.130
|1:34.399
|9
|0
|17
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|17
|27:02.508
|50.379
|0.569
|1:34.186
|17
|0
|18
|23
|Alexander Albon
|Williams
|17
|27:02.886
|50.757
|0.378
|1:33.989
|17
|0
|19
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|17
|27:27.246
|75.117
|24.360
|1:35.371
|17
|0
|20
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|17
|27:44.001
|91.872
|16.755
|1:36.301
|8
|0
|21
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|16
|26:34.406
|1 volta
|1 volta
|1:35.028
|16
|0
|22
|11
|Sergio Pérez*
|Cadillac
|16
|26:45.695
|1 volta
|11.289
|1:34.528
|16
|0
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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