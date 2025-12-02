Anúncios da Red Bull fecham grid da F1 para 2026; confira
Isack Hadjar foi promovido para a equipe principal da marca de bebidas energéticas, enquanto Arvin Lindblad fará sua estreia no Campeonato Mundial
Com o anúncio da promoção de Isack Hadjar para o segundo assento da Red Bull Racing, ao lado de Max Verstappen, para o próximo ano e a escolha de Arvin Lindblad, britânico da F2 e promessa da academia taurina, para a Racing Bulls, junto de Liam Lawson, o grid da temporada 2026 da Fórmula 1 está definido. Veja quem são os pilotos que correrão com as mais potentes máquinas do mundo!
Yuki Tsunoda, que é o atual companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, não irá correr na F1 em 2026, assumindo as funções de reserva de testes da escuderia austríaca.
Lindblad será o único estreante no grid do próximo ano, depois de um 2025 com cinco pilotos novatos (Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Hadjar, Jack Doohan e Andrea Kimi Antonelli). Desses, apenas Doohan perdeu a vaga para 2026, já que foi substituído por Franco Colapinto no GP da Emilia Romagna deste ano.
Além disso, duas novas vagas foram abertas na categoria máxima do automobilismo, com os veteranos Valtteri Bottas e Sergio Pérez assumindo os assentos da nova equipe americana de F1, a Cadillac.
Grid da temporada 2026 da Fórmula 1
- McLaren: Oscar Piastri e Lando Norris
- Mercedes: Andrea Kimi Antonelli e George Russell
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc
- Williams: Carlos Sainz e Alex Albon
- Racing Bulls: Arvin Lindblad e Liam Lawson
- Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
- Haas: Oliver Bearman e Esteban Ocon
- Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
- Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
- Cadillac: Sergio Pérez e Valtteri Bottas
DIOGO x PECCO na casa de VALENTINO! Aprilia AMEAÇA Ducati em 2026? MERCADO da MotoGP, M1GP e WSX
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários