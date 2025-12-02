Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

Anúncios da Red Bull fecham grid da F1 para 2026; confira

Isack Hadjar foi promovido para a equipe principal da marca de bebidas energéticas, enquanto Arvin Lindblad fará sua estreia no Campeonato Mundial

Redação Motorsport.com
Editado:
LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 30: Drivers prepare for the start on the grid during the F1 Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit on November 30, 2025 in Lusail City, Qatar. (Photo by Lars Baron/LAT Images)

Com o anúncio da promoção de Isack Hadjar para o segundo assento da Red Bull Racing, ao lado de Max Verstappen, para o próximo ano e a escolha de Arvin Lindblad, britânico da F2 e promessa da academia taurina, para a Racing Bulls, junto de Liam Lawson, o grid da temporada 2026 da Fórmula 1 está definido. Veja quem são os pilotos que correrão com as mais potentes máquinas do mundo!

Leia também:

Yuki Tsunoda, que é o atual companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, não irá correr na F1 em 2026, assumindo as funções de reserva de testes da escuderia austríaca.

Lindblad será o único estreante no grid do próximo ano, depois de um 2025 com cinco pilotos novatos (Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Hadjar, Jack Doohan e Andrea Kimi Antonelli). Desses, apenas Doohan perdeu a vaga para 2026, já que foi substituído por Franco Colapinto no GP da Emilia Romagna deste ano.

Além disso, duas novas vagas foram abertas na categoria máxima do automobilismo, com os veteranos Valtteri Bottas e Sergio Pérez assumindo os assentos da nova equipe americana de F1, a Cadillac

Grid da temporada 2026 da Fórmula 1

  • McLaren: Oscar Piastri e Lando Norris
  • Mercedes: Andrea Kimi Antonelli e George Russell
  • Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
  • Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc
  • Williams: Carlos Sainz e Alex Albon
  • Racing Bulls: Arvin Lindblad e Liam Lawson
  • Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
  • Haas: Oliver Bearman e Esteban Ocon
  • Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
  • Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
  • Cadillac: Sergio Pérez e Valtteri Bottas

Filtros