VÍDEO: Assista ao lançamento do carro da Ferrari para a F1 2021

Nesta quarta-feira, a Ferrari realizou o lançamento do SF21, seu carro para a disputa da temporada 2021 da Fórmula 1. Será a máquina com a qual a escuderia italiana tenta se recuperar do péssimo campeonato feito em 2020.

No ano passado, o time de Maranello fez sua pior temporada em 40 anos. Agora, conta com os esforços do monegasco Charles Leclerc e do recém-contratado espanhol Carlos Sainz para dar a volta por cima. Assista ao lançamento do SF21 no vídeo abaixo:

