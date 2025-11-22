Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

AO VIVO: Norris domina na chuva de Las Vegas, Bortoleto 18º; Acompanhe debate

Líder do campeonato largará da pole, seguido por Max Verstappen e George Russell

Editado:

Watch: AO VIVO: Tudo do QUALI CHUVOSO de Vegas, com HAMILTON ÚLTIMO e BORTOLETO 18º. Veja ANÁLISE

Artigo anterior F1: Nas condições adversas de Las Vegas, Norris bate Verstappen no fim e crava pole; Bortoleto é 18º
Próximo artigo F1: Bortoleto avalia "pior condição que já esteve" durante classificação de Las Vegas

