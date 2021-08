Pietro Fittipaldi é um dos pilotos brasileiros mais versáteis da atualidade. Neste momento, é ele que está mais próximo da Fórmula 1, sendo o piloto reserva da Haas, já tendo substituído Romain Grosjean em duas oportunidades em 2020.

O neto de Emerson Fittipaldi também faz temporada parcial na IndyCar, com direito à participação nas 500 Milhas de Indianápolis, além de ter estreado recentemente na Stock Car em Curitiba pela Toyota Gazoo Racing, e prestes de fazer o mesmo na Porsche Cup em Interlagos no próximo fim de semana. Confira a entrevista ao vivo com os repórteres do Motorsport.com Erick Gabriel e Guilherme Longo.

