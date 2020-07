Mal passou a primeira corrida da temporada e já vamos começar o aquecimento para a segunda prova! E com a chegada da quarta-feira, é hora de mais um Telemetria! Neste final de semana, a Fórmula 1 continua no Red Bull Ring para o GP da Estíria, mas o grande assunto do dia já é o mundial de 2021 e a volta de Fernando Alonso ao grid.

Os jornalistas do Motorsport.com Felipe Motta e Carlos Costa recebem o engenheiro Ricardo Penteado, que trabalhou por muitos anos com Alonso na Renault, para falar sobre a volta do espanhol ao grid e para fazer as primeiras projeções para o GP da Estíria, marcado para este domingo, 12.

Confira o Telemetria desta quarta (08):

