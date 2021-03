Nesta quarta (05) finalmente conheceremos a identidade do AMR21, carro que marca a volta da Aston Martin à Fórmula 1 após 60 anos longe. O lançamento oficializa a chegada da montadora britânica ao grid após assumir as operações da Racing Point no início de janeiro.

A Aston chega com grandes ambições para o futuro, buscando chegar ao topo do grid da F1. E para isso recrutou um nome com grande experiência em dominar a principal categoria do automobilismo mundial: Sebastian Vettel.

O tetracampeão vê também na Aston Martin uma chance de recomeçar após uma sequência de anos ruins na Ferrari, onde perdeu pouco a pouco seu lugar na equipe após a chegada do novato Charles Leclerc.

Vettel terá como companheiro de equipe o canadense Lance Stroll, que vem de seu melhor ano na F1, mas segue sendo muito questionado pelos fãs do esporte devido à influência do dinheiro de seu pai, Lawrence.

E falando no bilionário canadense, é necessário destacar o papel que ele teve para viabilizar a volta da Aston Martin à F1 após décadas fora. Stroll liderou um consórcio que investiu milhões na montadora para aliviar sua crise financeira e assumiu a presidência executiva da marca após entrar oficialmente como investidor. Em contrapartida, exigiu que a Aston tornasse a Racing Point uma equipe oficial.

Assista abaixo o lançamento da Aston Martin AMR21:

