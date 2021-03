Nesta sexta-feira, foi realizado o primeiro dia de testes da pré-temporada de 2021 da Fórmula 1 no Bahrein. Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido da agitada sessão em Sakhir, com direito a problemas para a Mercedes.

O Motorsport.com traz os destaques direto do deserto barenita e explica por que a categoria preferiu assinar com a Band e não renovar com a Globo no Brasil. O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo.

PODCAST: Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.