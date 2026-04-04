Após acidente de Bearman, Haas diz que F1 "não precisa de mudanças dramáticas"

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, enviou uma mensagem para as pessoas que tiveram reações "impulsivas" após o acidente de Oliver Bearman no GP do Japão de Fórmula 1.

Bearman estava cerca de um segundo atrás da Alpine de Franco Colapinto ao passar pelo setor dois de Suzuka, mas de repente se aproximou na curva Spoon quando o argentino recuperava energia, causando uma diferença de velocidade de cerca de 45 km/h.

O piloto da Haas foi, portanto, forçado a fazer uma manobra evasiva e, após sair para a grama, rodou e bateu nas barreiras a 50G, gerando mais questionamentos sobre os polêmicos regulamentos de 2026.

Desta vez, o foco foi nas velocidades de aproximação, que já haviam sido tema de discussão durante a pré-temporada e se tornaram mais severas devido às diferentes estratégias de gerenciamento de bateria adotadas pelos pilotos.

Colapinto afirmou que isso pode se tornar "muito perigoso", Carlos Sainz disse que "era apenas uma questão de tempo" até que tal colisão ocorresse, enquanto Lando Norris acredita que o piloto fica "à mercê" da unidade de potência.

Assim, tem havido pedidos por mudanças, algo que já ocorreu com o limite de recuperação de energia na classificação, antes de uma reunião entre a F1, suas equipes, fabricantes de unidades de potência e a entidade reguladora FIA em 9 de abril.

Mas Komatsu está ansioso para ver mudanças reais, como disse à Sky Sports: "Estamos analisando isso sob todos os ângulos porque, quando fazemos mudanças, temos que fazer as corretas".

"Não podemos fazer mudanças por impulso e, algumas corridas depois, dizer: 'essa foi a opção errada'".

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team Foto: Haas F1 Team

"O lado positivo é que a comunidade da F1, todas as equipes, a FIA e a F1, estamos todos trabalhando juntos de maneira realmente aberta e transparente, algo que acho que nunca vi antes nessa magnitude".

"Estou bastante confiante de que a F1, como comunidade, encontrará a solução certa para tudo o que precisamos melhorar".

Isso ocorre em meio a um conjunto de regulamentos que certamente dividiram opiniões devido à sua crescente dependência de energia elétrica – com Max Verstappen, por exemplo, afirmando que são necessárias mudanças drásticas.

Mas Komatsu não acha que a situação seja tão grave, acreditando que apenas ajustes são necessários, citando a mudança na qualificação, pois ela permitiu que os pilotos tirassem o pé do acelerador mais tarde nas curvas em Suzuka.

"Já estamos tomando medidas, um pequeno passo para a classificação ao reduzir a quantidade de energia que pode ser recuperada, então esse foi um bom passo", disse Komatsu.

"Mas já identificamos várias áreas. As pequenas diferenças – não precisam ser mudanças radicais – disse – que podem melhorar alguns dos problemas que vimos em Melbourne e Xangai, e este é outro exemplo".

"Portanto, estamos aprendendo coletivamente muitas coisas, mas tenho certeza de que, se implementarmos essas, digamos, melhorias relativamente pequenas, acho que podemos melhorar drasticamente o espetáculo, bem como a segurança".

"Então, novamente, sentado aqui, não sei exatamente que mecanismo devemos adotar para aquele incidente específico, mas, por exemplo, coisas acontecem em Melbourne e Xangai; pelo menos aos meus olhos, há uma solução bastante clara que podemos adotar, e que não é nada grande".

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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