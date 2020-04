Cada vez mais a pandemia de coronavírus tem modificado a rotina do esporte a motor, não poupando qualquer categoria seja ela grande ou pequena. No caso da maior delas, a F1, o último golpe foi dado nesta terça-feira, com o adiamento do GP do Canadá.

Com isso, agora são nove eventos da F1 cancelados ou adiados por causa da Covid-19. A abertura do campeonato está prevista agora para o dia 28 de junho, com o GP da França em Paul Ricard.

Mas, nada garante que realmente a temporada poderá começar pela França, o que pode fazer com que o campeonato deste ano cresça em uma estatística que certamente deixa os fãs com mais saudades: o de dias sem corridas de um ano para o outro.

Com o adiamento da prova em Montreal e Paul Ricard efetivamente recebendo a abertura, serão 210 dias sem corridas, o quarto maior hiato da história, comparado apenas aos primórdios da F1.

Confira a lista na galeria abaixo

Galeria Lista Entre o GP d Espanha de 1951 e o GP da Suíça de 1952, o período sem provas oficiais da F1 foi de 204 dias. 1 / 11 Foto de: LAT Images 5º lugar: 1958/1959: 204 dias 2 / 11 Foto de: LAT Images Entre o GP do Marrocos de 1958 e o GP de Mônaco de 1959, foram 204 dias de espera, igualando o hiato entre 1951 e 1952. 3 / 11 Foto de: LAT Images 4º lugar: 2019/2020: 210 dias 4 / 11 Foto de: Erik Junius A pandemia do coronavírus tem feito com que o tempo entre temporadas chegasse ao nívrl do que já foi no início da F1. O quarto lugar pode ser passageiro, caso novos adiamentos ou cancelamentos aconteçam 5 / 11 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 3º lugar: 1965/1966: 211 dias 6 / 11 Foto de: LAT Images Entre o GP do México de 1965 e o GP de Mônaco de 1966 foram 211 dias, recorde que pode ser batido facilmente caso o coronavírus adie o GP da França deste ano. 7 / 11 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2º lugar: 1961/1962: 225 dias 8 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Marca foi adquirida entre os GPs dos EUA de 1961 ao GP da Holanda de 1962. 9 / 11 Foto de: David Phipps 1º lugar: 1950/1951: 267 dias 10 / 11 Foto de: LAT Images Transição entre a primeira temporada da história da F1 e a segunda foi o maior de todos, entre os GP da Itália de 1950 e o GP da Suíça de 1951. 11 / 11 Foto de: LAT Images

