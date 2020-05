Carlos Sainz irá correr pela Ferrari em 2021, depois de ter defendido a McLaren em 2019 e 2020. Na galeria abaixo, o Motorsport.com relembra os pilotos que já competiram por duas das melhores equipes de Fórmula 1.

Galeria Lista Derek Bell 1 / 16 Foto de: LAT Images Ferrari em 1968 2 GPs McLaren em 1969 1 GP Dan Gurney 2 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ferrari em 1959 4 GPs McLaren em 1968-1970 6 GPs Andrea de Adamich 3 / 16 Foto de: LAT Images Ferrari em 1968 1 GP McLaren em 1970 4 GPs Nanni Galli 4 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch McLaren em 1970 1 GP Ferrari em 1972 1 GP Jody Scheckter, campeão da F1 em 1979 pela Ferrari 5 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch McLaren em 1972-1973 6 GPs Ferrari em 1979-1980 28 GPs Jacky Ickx, vencedor de 6 GPs pela Ferrari 6 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch McLaren em 1973 1 GP Ferrari em 1968, 1970-1973 55 GPs Gilles Villeneuve, vencedor de 6 GPs pela Ferrari 7 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch McLaren em 1977 1 GP Ferrari em 1968, 1977-1982 66 GPs Niki Lauda, campeão de 1975 e 1977 pela Ferrari e de 1984 pela McLaren 8 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ferrari em 1974-1977 15 vitórias 57 GPs McLaren em 1982-1985 8 vitórias 58 GPs Patrick Tambay, vencedor de 2 GPs pela Ferrari 9 / 16 Foto de: LAT Images McLaren em 1978-1979 28 GPs Ferrari em 1982-1983 21 GPs Alain Prost, campeão de 1985, 1986 e 1989 pela McLaren 10 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren em 1980, 1984-1989 30 vitórias 107 GPs Ferrari em 1990-1991 5 vitórias 30 GPs Stefan Johansson 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari em 1985-1986 31 GPs McLaren em 1987 16 GPs Gerhard Berger, vencedor de GPs por Ferrari e McLaren 12 / 16 Foto de: LAT Images Ferrari em 1987-1989, 1993-1995 5 vitórias 96 GPs McLaren em 1990-1992 3 vitórias 48 GPs Nigel Mansell, vencedor de 3 GPs pela Ferrari 13 / 16 Foto de: Ercole Colombo Ferrari em 1989-1990 31 GPs McLaren em 1995 2 GPs Kimi Raikkonen, campeão da F1 em 2007 pela Ferrari 14 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren em 2002-2006 9 vitórias 87 GPs Ferrari em 2007-2009, 2014-2018 10 vitórias 151 GPs Fernando Alonso 15 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images McLaren em 2007 e 2015-2018 4 vitórias 94 GPs Ferrari em 2010-2014 11 vitórias 96 GPs Carlos Sainz 16 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images McLaren em 2019 até os dias de hoje 21 GPs, com pódio no Brasil em 2019 Ferrari em 2021 e 2022 0 GP

