A temporada 2024 da Fórmula 1 se aproxima e, antes de termos os carros nas pistas ao redor do mundo, a movimentação se dá nos bastidores. Na verdade, nos palcos. Mesmo perdendo força e glamour nos últimos anos, os lançamentos dos carros continuam sendo um momento importante na preparação para o campeonato. Por isso, o Motorsport.com montou um especial com o calendário completo de lançamentos e as informações que já sabemos sobre cada equipe.

Confira o calendário de lançamentos da F1 2024

Haas 2/2 Digital Williams 5/2 Nova York Stake (Ex-Alfa Romeo/Sauber) 5/2 Londres Alpine 7/2 Visa Cash App RB 8/2 Las Vegas Aston Martin 12/2 Silverstone Ferrari 13/2 Fiorano Mercedes 14/2 Silverstone McLaren 14/2 (Carro em si) Red Bull 15/2

O que já sabemos das equipes?

Red Bull

O RB20 não deve ser simplesmente o RB19 2.0. O carro que será guiado por Max Verstappen e Sergio Pérez em 2024 deve ter evoluções importantes, aproveitando o fato da equipe austríaca ter interrompido o desenvolvimento do RB19 cedo no ano passado para focar no trabalho do novo modelo.

Assim como em anos anteriores, espera-se que a Red Bull use um carro antigo para o lançamento, guardando a 'descoberta' do RB20 para a pré-temporada.

Mercedes

Com lançamento marcado para 14 de fevereiro, o W15 da Mercedes é uma aposta da marca alemã. Após dois anos com rendimento abaixo, a Mercedes vem para 2024 com um carro de filosofia nova, após um 2023 de altos e baixos, sem encontrar a consistência esperada depois de se livrar do zeropod.

Lewis Hamilton e George Russell seguem com a equipe por mais uma temporada.

Ferrari

Com nome provisório de 676, a Ferrari fará o lançamento no dia 13 de fevereiro em Fiorano com a presença dos pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A Ferrari teve a homologação do chassi obtida após a aprovação no crash test obrigatório da FIA. O carro deve vir com diversas modificações em relação ao SF-23. O chefe Frédéric Vasseur disse que ele será "95% novo".

McLaren

A McLaren subverteu a ordem tradicional das coisas, lançamento a pintura do carro de 2024 ainda no mês de janeiro, com o objetivo de maximizar o potencial de marketing por trás dos eventos de divulgação.

Ainda sem a confirmação do nome oficial, o carro de Lando Norris e Oscar Piastri deve ser uma evolução do ML60, uma das grandes surpresas da temporada 2023, passando de um modelo eliminado no Q1 ao principal desafiante da Red Bull em diversas etapas na reta final do campeonato.

Aston Martin

Com o AMR24, a Aston Martin buscará capitalizar em cima do bom trabalho feito no primeiro semestre, tentando retomar a luta frequente por pódios com Fernando Alonso e Lance Stroll. Este será o primeiro carro do time de Silverstone feito em sua nova fábrica, o que aumenta as expectativas.

Alpine

Após um 2023 decepcionante, a Alpine busca crescer em 2024. Ainda sem nome definido, o novo carro será completamente diferente do modelo do ano passado, que limitou (e muito) o potencial de desenvolvimento da equipe. Pierre Gasly e Esteban Ocon, ambos no ano final de seus contratos, buscarão levar o time francês do Grupo Renault para além do sexto lugar da temporada passada.

Williams

Com lançamento marcado para 5 de fevereiro, a Williams busca dar mais um passo adiante em sua evolução. Com Alex Albon e Logan Sargeant, a equipe de Grove quer se distanciar do fundo do grid e se aproximar do pelotão do meio, hoje formado apenas pela Alpine.

Visa Cash App RB (ex-AlphaTauri)

Agora é oficial: a AlphaTauri passa a se chamar Visa Cash App RB. A própria equipe havia deixado escapar a informação após trocar o @ em seu perfil oficial no Instagram. Mas, agora com o nome resolvido, ainda restam muitas dúvidas sobre o que esperar da VCARB (sim, essa será a sigla oficial do time de Faenza). A principal delas é: onde estará na ordem de forças do grid?

Após a marca de energéticos decidir não vender a 'equipe B', optou por reforçar e aproximar sua operação do time principal, na Inglaterra. Parte dos funcionários foram deslocados da Itália para o Reino Unido e, neste ano, o carro da VCARB será mais próximo do da Red Bull, dentro do limite permitido pelo regulamento, inclusive com a intensificação do repasse de componentes. Será que veremos Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo mais frequentemente na zona de pontos?

Stake F1 Team (Sauber)

Mais uma equipe com novo nome em 2024. Com a aproximação da entrada da Audi em 2026, o acordo com a Alfa Romeo chegou ao fim no ano passado. Pelos próximos dois anos, a Sauber será conhecida como Stake F1 Team (ou Kick F1 Team nos países com legislações rígidas contra sites de aposta).

A grande dúvida para a equipe de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu é: podemos esperar uma evolução neste período ou a Sauber vai simplesmente 'sobreviver' à espera de 2026?

Haas

Em 2023, a Haas voltou a ocupar o fundo da tabela de classificação. Com a manutenção de Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, a Haas conta com a evolução em torno do carro que terminou a última temporada para se colocar com mais frequência na briga pelos pontos.

Nos bastidores, mudanças: o diretor técnico Simone Resta deixou a equipe e o dono Gene Haas trocou o comandante ao não renovar com Gunther Steiner, cujo substituto será o ex-diretor de engenharia, Ayao Komatsu.

