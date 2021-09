Em nota publicada em seu perfil oficial no Instagram nesta quarta-feira (01), Kimi Raikkonen, que completa 41 anos de idade em outubro, anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1. O piloto finlandês declarou que 2021 será sua última temporada competindo na categoria máxima do automobilismo.

Relembre todos os carros que o campeão mundial de 2007 pilotou desde o início da sua carreira na F1, quando estreou em 2001.

Sauber C20, motor Petronas (2001) 1 / 20 Foto de: Sauber Petronas 17 Grandes Prêmios, décimo do campeonato, 9 pontos conquistados McLaren MP4-17, motor Mercedes (2002) 2 / 20 Foto de: DaimlerChrysler 17 Grandes Prêmios, sexto no campeonato, quatro pódios, 24 pontos marcados McLaren MP4-17D, motor Mercedes (2003) 3 / 20 Foto de: Michael Kim 16 Grandes Prêmios, segundo no campeonato, uma vitória, dez pódios, 91 pontos marcados McLaren MP4-19, motor Mercedes (2004) 4 / 20 Foto de: DaimlerChrysler Nove Grandes Prêmios, oito pontos marcados McLaren MP4-19B, motor Mercedes (2004) 5 / 20 Foto de: DaimlerChrysler Nove Grandes Prêmios, sétimo no campeonato, uma vitória, quatro pódios, 37 pontos marcados McLaren MP4-20, motor Mercedes (2005) 6 / 20 Foto de: XPB Images 18 Grandes Prêmios, segundo no campeonato, sete vitórias, 12 pódios, 112 pontos marcados McLaren MP4-21, motor Mercedes (2006) 7 / 20 Foto de: XPB Images 18 Grandes Prêmios, quinto no campeonato, seis pódios, 65 pontos marcados Ferrari F2007 (2007) 8 / 20 Foto de: XPB Images 17 Grandes Prêmios, Campeão, seis vitórias, 12 pódios, 110 pontos marcados Ferrari F2008 (2008) 9 / 20 Foto de: XPB Images 18 Grandes Prêmios, terceiro no campeonato, duas vitórias, nove pódios, 75 pontos marcados Ferrari F60 (2009) 10 / 20 Foto de: XPB Images 17 Grandes Prêmios, sexto no campeonato, uma vitória, cinco pódios, 48 ​​pontos conquistados Lotus E20, motor Renault (2012) 11 / 20 Foto de: XPB Images 20 Grandes Prêmios, terceiro no campeonato, uma vitória, sete pódios, 207 pontos marcados Lotus E21, motor Renault (2013) 12 / 20 Foto de: XPB Images 17 Grandes Prêmios, quinto no campeonato, uma vitória, oito pódios, 183 pontos marcados Ferrari F14-T (2014) 13 / 20 Foto de: XPB Images 19 Grandes Prêmios, 12º no campeonato, 55 pontos conquistados Ferrari SF15-T (2015) 14 / 20 Foto de: Ferrari 19 Grandes Prêmios, quarto no campeonato, três pódios, 150 pontos marcados Ferrari SF16-H (2016) 15 / 20 Foto de: XPB Images 21 Grandes Prêmios, sexto no campeonato, quatro pódios, 186 pontos marcados Ferrari SF70H (2017) 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20 Grandes Prêmios, quarto no campeonato, sete pódios, 205 pontos marcados Ferrari SF71H (2018) 17 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 21 Grandes Prêmios, terceiro no campeonato, uma vitória, 12 pódios, 251 pontos marcados Alfa Romeo C38, motor Ferrari (2019) 18 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 21 Grandes Prêmios, 12º no campeonato, 43 pontos conquistados Alfa Romeo C39, motor Ferrari (2020) 19 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 17 Grandes Prêmios, 16º no campeonato, quatro pontos conquistados Alfa Romeo C41, motor Ferrari (2021) 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12 Grandes Prêmios, dois pontos marcados (temporada atual)

