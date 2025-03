A notícia de que a Fórmula 1 aprovou a entrada da Cadillac no campeonato para 2026 é um marco pequeno, mas importante, para o projeto apoiado pela Andretti, mas o que vem a seguir é muito mais significativo.

A equipe da General Motors - que começará como cliente da Ferrari enquanto trabalha para construir seu próprio motor para usar a partir da campanha de F1 de 2028 - agora precisa cumprir uma série de etapas importantes na formação de sua equipe para estar pronta para sua estreia.

Estabelecer e vincular totalmente suas bases na F1

O projeto Cadillac tem semelhanças notáveis, em seu estágio atual, com a única equipe americana da F1 no momento: a Haas.

Ambas as equipes estabeleceram bases de corrida no Reino Unido - a Cadillac está sediada em Silverstone, ao lado da Aston Martin, e a Haas está mais ao sul, em Banbury. Mas cada uma delas também tem uma sede nos EUA.

Para a Cadillac, essa é a empresa Performance Power Units, que será inaugurada em 2026 e se concentrará na construção do primeiro motor de F1 da equipe.

A base da equipe em Silverstone já está em operação, com seus departamentos de aerodinâmica e design mecânico estabelecidos por quase um ano em vários prédios grandes perto da sede do GP da Inglaterra.

Voltando à comparação com a Haas, a Cadillac - comandada pelo chefe de equipe, Graeme Lowdon - precisará gerenciar cuidadosamente suas comunicações em vários locais localizados em diferentes continentes.

Projetar e construir um carro competitivo para 2026

Em um determinado estágio desse processo, a Andretti estava almejando uma entrada na F1 em 2025, o que exigiria a construção de um carro para as regras atuais antes da mudança para motores simplificados e novos designs de chassi com peças aerodinâmicas móveis adicionais a partir do próximo ano.

Esse plano foi abandonado quando a F1 inicialmente rejeitou o projeto no início de 2024, mas a Cadillac ainda precisa acertar o processo de design de 2026.

Assim como as 10 equipes de F1 estabelecidas às quais se juntará em breve, ela não pôde começar a trabalhar em escala real até 1º de janeiro de 2025 - embora o trabalho de túnel de vento do modelo em escala construído de acordo com as antigas regras de design da F1 tenha sido permitido.

Mas, ao contrário de seus rivais, ela não precisa se preocupar em equilibrar os recursos de desenvolvimento do carro atual com o projeto do carro do futuro.

Isso será uma vantagem considerável em termos de simplificação do processo para a Cadillac, mas a equipe ainda precisa acertar o projeto de 2026 se quiser ser competitiva. Grande parte desse potencial também se baseará na potência do novo motor Ferrari.

Contratar e preparar totalmente seu time técnica

A Cadillac precisará de, pelo menos, 75 membros da equipe para operar dois carros em cada evento da F1, e a equipe precisa ser totalmente treinada.

Há espaço para que mecânicos e engenheiros das equipes existentes migrem para o novo projeto e a equipe já contratou vários nomes conhecidos da F1, incluindo Lowdon e Pat Symonds como consultor de engenharia.

Mas, para essa tarefa em particular, a equipe foi reforçada pela contratação do ex-gerente de equipe da Haas, Peter Crolla, um membro popular da operação da Haas durante suas primeiras 10 temporadas, antes de sair no final do ano passado.

Definir sua formação de pilotos para 2026

Esse é o aspecto de maior destaque do processo para a Cadillac, já que sua entrada está proporcionando dois assentos extras e aumenta a probabilidade de um piloto americano no campeonato pela primeira vez desde que Logan Sargeant foi demitido da Williams no ano passado.

O piloto da Andretti Global, Colton Herta, é o primeiro favorito a ser contratado com base nos vínculos estreitos de sua equipe atual com o projeto.

Muitos pilotos bem-sucedidos da Indy, como o tricampeão Alex Palou, também estarão no páreo, assim como os ex-pilotos de F1 Valtteri Bottas e Sergio Perez.

Os dois serão valiosos para uma nova equipe devido à sua longa experiência com as bem-sucedidas equipes Mercedes e Red Bull, respectivamente, sendo que a última também poderá trazer dinheiro de patrocínio do mercado mexicano, onde a GM é uma das principais participantes.

Outro ex-piloto de F1 e atual astro da Indy - Marcus Ericsson - tem ajudado a Cadillac a organizar seu primeiro simulador de F1.

Mas um piloto que se sabe não estar no páreo é o ex-piloto da Williams, Jack Aitken, que atualmente corre pela equipe Action Express Cadillac na IMSA e pela Emil Frey Racing no DTM, além de ter uma participação nas 24 Horas de Le Mans deste ano.

O Motorsport.com apurou que Aitken considera que seu tempo como piloto de monopostos chegou ao fim e, embora esteja disposto a ajudar a Cadillac a se preparar para a F1 nos bastidores, como Ericsson, ele está totalmente concentrado em suas façanhas com carros esportivos.

Colton Herta, Andretti Global Foto de: Penske Entertainment

Assine a imagem e a mensagem da F1

Nunca se esqueça do 'mantra' da F1: "vencer no domingo, vender na segunda-feira" - mesmo que para a Haas isso signifique vender ferramentas industriais complexas e não carros de corrida.

A Cadillac é, portanto, um projeto muito mais tradicional nesse sentido e, por isso, provavelmente tentará repetir o mantra do motor potente implantado na IMSA e no Campeonato Mundial de Endurance (WEC)- embora, nesses casos, por meio de operações de equipes de clientes.

A Haas tem se posicionado de forma resoluta como a "equipe americana de F1", com ajustes adicionais na pintura em suas corridas em casa para destacar a alegação de que em breve não será a única.

Será interessante ver com que intensidade a Cadillac insiste nessa mensagem, já que toda a ideia de entrar na F1 é ganhar visibilidade global para os produtos da empresa.

