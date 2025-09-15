Depois de correr no final de semana, Max Verstappen agora está oficialmente habilitado para correr com carros GT3 em Nurburgring Nordschleife, abrindo caminho para que o tetracampeão da Fórmula 1 marque um dos itens de sua lista de desejos no mundo do automobilismo.

Verstappen correu com um Porsche Cayman 718 GT4 CS nas quatro horas da ADAC ACAS Cup do último fim de semana, em um carro em que a potência foi limitada, pois o holandês ainda não havia obtido a chamada Permit-A (ou Permissão A), necessária para correr com máquinas GT3 ou GT4 de alta potência em Nurburgring.

Devido aos danos causados a um dos dois carros que ele deveria pilotar para obter a licença em apenas uma corrida, Verstappen não cumpriu totalmente as condições para obter a licença A da DMSB. No entanto, o comitê relevante analisou o caso e, por fim, decidiu conceder a licença a Max mesmo assim.

Isso agora abre as portas para o próximo objetivo de Verstappen - passar para os carros GT3, que lutam pelas vitórias gerais nas categorias endurance de Nurburgring. A primeira oportunidade de fazer isso será durante o fim de semana entre os GPs do Azerbaijão e de Singapura.

Em 27 de setembro, a NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie, ou Categoria de Endurance de Nürburgring) sedia sua nona e penúltima rodada da temporada de 2025, o ADAC Barbarossapreis, que também tem quatro horas de duração.

Espera-se que Verstappen esteja na lista de inscritos, mas desta vez com a Ferrari 296 GT3 da equipe suíça Emil Frey Racing, o carro e a equipe com os quais ele concluiu o teste com o pseudônimo "Franz Hermann" em maio.

"As 24 Horas de Nurburgring seriam incríveis"

Mas o verdadeiro objetivo das aventuras de Verstappen em Nordschleife é poder participar da joia da coroa do circuito, as 24 Horas de Nurburgring. Mais uma vez, os cronogramas da F1 e da NLS estão do seu lado, já que a edição de 2026 da corrida acontece de 15 a 17 de maio, durante o intervalo de três semanas da F1 entre os GPs de Miami e do Canadá.

Verstappen poderia ter corrido de GT3 em praticamente qualquer lugar sem ter que se dar ao trabalho de obter uma permissão especial, mas não é difícil ver por que o piloto de 27 anos, que deu centenas de voltas virtuais no local no iRacing e em outros simuladores de corrida, está tão encantado com o "Inferno Verde".

Acostumado com os circuitos de grau 1 da FIA na F1, Verstappen sempre foi um grande defensor das pistas tradicionais, em vez do que ele considera corridas de rua sem alma.

Falando no GP da Emilia Romagna do ano passado, em Ímola, ele disse: "É um circuito fantástico. Gostaria que tivéssemos 24 desses circuitos no calendário. Vamos a muitas pistas que não me entusiasmam muito. Há algumas pistas da velha guarda que ainda restam no calendário, e foi por elas que me apaixonei quando comecei a correr e a assistir à F1".

Os circuitos não podem ser mais 'retrô' do que a Nordschleife de 20 quilômetros, com suas curvas intermináveis, mudanças de elevação e sequências de curvas emocionantes. Tudo isso confinado dentro das florestas Eiffel, com áreas de escape limitadas.

"Estou feliz por tudo ter corrido bem e por ter conseguido minha Permissão DMSB Nordschleife. Eu realmente me diverti, mas esse é sempre o caso aqui", disse ele no sábado.

"Foi bom dirigir durante a corrida com tráfego, tanto com os carros mais rápidos quanto com os mais lentos. Houve também uma neutralização de corrida 'código 60', amarelas duplas e uma bandeira amarela padrão".

"Corri no molhado, no seco e em condições mistas. Adquiri experiência sobre onde há ou não aderência e completei um procedimento de largada. Foi muito bom ganhar mais experiência nesse circuito'.

"A superfície da pista também é diferente em todo o circuito, o que dificulta a sequência de voltas, mas também é o que o torna especial. Disputar uma corrida de 24 horas aqui, em um carro GT3, seria incrível".

24 Horas de Le Mans com sua própria equipe?

Parece que Verstappen já pode realizar seu desejo no próximo ano, mas ele já está pensando no que vem a seguir, pois está dando seus primeiros passos como proprietário de equipe.

Este ano, a Verstappen.com Racing está ativa no GT World Challenge Europe, inscrevendo um Aston Martin AMR GT3 Evo para Harry King, Chris Lulham e Thierry Vermeulen. O último, filho do empresário de Verstappen, também está correndo no DTM com uma Ferrari da da Emil Frey Racing, com a marca Verstappen.com estampada.

A presença de Lulham é o resultado da intenção de Verstappen de oferecer um caminho para pilotos talentosos de simuladores para as corridas da vida real. Lulham faz parte da mesma equipe da Team Redline que Verstappen representa on-line e, como vencedor virtual das corridas oficiais de 24 Horas de Le Mans e Nurburgring, o britânico de 22 anos está agora no caminho certo para ganhar o título da classe Gold Cup do GT World Challenge Europe, ao lado de Vermeulen.

"O primeiro passo é nossa própria equipe de GT3 e depois veremos onde vamos parar. Seria bom poder chegar ao nível mais alto das corridas de endurance", disse Verstappen sobre suas ambições como dono de equipe.

"Se eu fizer algo, quero fazer direito. Também quero vencer com isso. E trata-se de criar um trampolim da corrida simulada para a GT3, para que não seja necessário passar apenas pelo kart para entrar no automobilismo, porque isso custa muito dinheiro no momento".

O nível mais alto de corrida de endurance significaria uma tentativa de se classificar para as 24 Horas de Le Mans, que também adotou o maquinário GT3 nos últimos anos. Mas ainda não se sabe em que prazo o holandês chegará ao Circuit de la Sarthe, pois isso provavelmente terá de esperar até que ele encerre sua carreira na F1.

