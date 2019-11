FIA e F1 divulgaram nesta quarta-feira que os carros da Renault foram desclassificados do GP do Japão, realizado há 10 dias. Apesar do novo dispositivo dos freios ter sido considerado dentro do regulamento, os comissários julgaram que ele era um auxílio os pilotos, o que é proibido.

Sem Daniel Ricciardo em sexto e Nico Hulkenberg em 10º, confira como ficou a classificação final do GP do Japão:

Galeria Lista 1 - Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2 - Sebastian Vettel, Ferrari SF90 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3 - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4 - Alex Albon, Red Bull RB15 4 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 5 - Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 5 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 6 - Charles Leclerc, Ferrari SF90, 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 7 - Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 7 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 8 - Sergio Pérez, Racing Point RP19 8 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 9 - Lance Stroll, Racing Point RP19 9 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 10 - Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11 - Lando Norris, McLaren MCL34 11 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 12 - Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 12 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 13 - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14 - Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 15 - Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 16 - George Russell, Williams Racing FW42 16 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 17 - Robert Kubica, Williams FW42 17 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 18 - Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 18 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images DESCLASSIFICADO: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images DESCLASSIFICADO: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 20 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Veja como ficou o campeonato