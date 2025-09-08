Andrea Kimi Antonelli enfrentou recentemente algumas críticas no paddock. Primeiro, Jacques Villeneuve questionou se a Fórmula 1 era para ele, e depois Nico Rosberg afirmou coisas semelhantes, embora em termos menos dramáticos. Os comentários de dois campeões mundiais foram agora acompanhados por questionamentos do próprio chefe de equipe, Toto Wolff, após o GP da Itália.

O piloto de 19 anos cometeu "muitos erros" em Monza, disse Wolff em uma entrevista à ServusTV, afirmando que o desempenho de Antonelli foi "decepcionante". Palavras excepcionalmente diretas para o chefe da Mercedes, que sempre agiu como um protetor do jovem italiano.

É possível que a Mercedes esteja tentando corrigir o rumo. Quando Antonelli bateu seu carro contra as barreiras de proteção na curva Alboreto (Parabolica) há um ano, ele foi recompensado com seu primeiro contrato de F1 no mesmo fim de semana. E mesmo desde então, seus erros não tiveram consequências perceptíveis. Wolff nunca proferiu uma palavra de crítica em entrevistas.

Mas agora, após o nono lugar em Monza, ele o fez: "Você não pode deixar o carro na brita na sexta-feira e esperar estar aqui de qualquer maneira. A corrida inteira foi decepcionante", disse Wolff, acrescentando: "Agora ele só precisa ter um fim de semana sólido. Então, ele estará na briga com Leclerc e George".

No entanto, deve ficar claro que ainda não há dúvidas sobre sua velocidade na Mercedes. Desde que a equipe voltou a usar a suspensão antiga, ele tem achado mais fácil extrair desempenho do carro. Na classificação em Monza, Antonelli foi apenas 0s043 mais lento que seu companheiro de equipe George Russell.

Em vez disso, a corrida de Monza mostrou por que Russell é a aposta segura da Mercedes e Antonelli, no momento, apenas para o futuro. O italiano caiu de sexto para décimo na largada e, mais tarde, também recebeu uma penalidade por pilotar de forma irregular.

"Exagerei um pouco na embreagem, depois meus pneus escorregaram e perdi muitas posições", disse Antonelli sobre a largada. "Isso comprometeu a corrida porque eu estava na situação de ter que andar atrás. E sim, não foi ideal, mas mesmo com os pneus médios eu tive um pouco de dificuldade, cometi alguns erros e não consegui encontrar meu ritmo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Como a FIA justificou a penalidade de Antonelli

Antonelli subiu para nono com pneus duros e Alex Albon aumentou a pressão por trás com pneus médios, que estavam 13 voltas mais novos. Na volta 45, Albon colocou seu bico do lado de fora da grande curva, mas Antonelli foi para o lado de fora, forçando Albon a se afastar. Os comissários não ficaram satisfeitos: uma penalidade de cinco segundos e um ponto em sua superlicença.

"Quando Albon estava prestes a passar ao lado de Antonelli em alta velocidade, Antonelli desviou para a esquerda e empurrou Albon, que ficou com as duas rodas na grama. Os comissários disseram que ele estava pilotando de uma maneira potencialmente perigosa para Albon", foi o raciocínio por trás da decisão.

Uma penalidade que Wolff entende e critica: "Acho que foi desnecessária. Albon estava muito mais rápido. Se você pode se defender contra isso, então você coloca os cotovelos para fora. Ou, se não puder se defender, você deve se certificar de que não perderá tempo. Mas do jeito que ele fez, não é necessário".

No final, Antonelli terminou em nono lugar. No duelo de classificação contra Russell, o jovem italiano perde por 2 a 17, e no duelo da corrida o resultado foi 0 a 19 (incluindo sprints). A última vez que Russell teve um recorde como esse a seu favor foi como piloto da Williams em 2019, como companheiro de equipe de Robert Kubica, que tentava retornar à categoria após seu grave acidente de rali.

"O fim de semana teve um início difícil para ele quando acabou na brita. Foi um azar, assim como em Zandvoort", lembra Wolff. "Ele precisa ter um fim de semana limpo em Baku. Haverá menos pressão. Uma pista que ele conhece". Por fim, criticar esse desempenho em Monza "não muda meu apoio e minha confiança em seu futuro. Porque acho que ele será muito bom. Mas hoje foi decepcionante'.

Afinal de contas: a classificação foi melhor em Monza

O próprio Antonelli tira um ponto positivo de todo o fim de semana em Monza: "A classificação foi definitivamente um passo à frente. Era um ponto fraco ultimamente".

O acidente no treino de sexta-feira foi negativo. Ele precisa corrigir esses erros, pois também ficou para trás nas corridas longas em Zandvoort e Monza, "o que obviamente não ajudou".

Wolff agora quer preparar Antonelli para a reta final da temporada "conversando": "Um fim de semana limpo também significa não levar os erros do passado para a próxima sessão ou para o próximo fim de semana. Porque isso pesa sobre você. Você não vai atacar uma curva com força se já tiver batido nela, é assim que as coisas são".

Os coemntaristas do paddock concordam que o acidente em Monza em 2024 certamente teve repercussões na etapa de 2025. "Ou talvez você não ataque um piloto que realmente não deveria estar em seu caminho. Como Gasly. Porque ele teve aquela situação com Leclerc. Kimi tem que saber que não deve perder um segundo atrás de Gasly", disse Wolff, irritado.

Para ele, está claro que Antonelli tem todos os ingredientes para ter sucesso na F1, mas: "Ele simplesmente tem que ser libertado. Ele é um ótimo piloto. Tem uma habilidade incrível e um talento natural. Ele é um piloto. Ele tem tudo. Mas temos que nos livrar do peso das corridas passadas", concluiu.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!