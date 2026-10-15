Após o anúncio de Câmara na Haas, veja como está o grid da F1 2027
Restam apenas três vagas para serem confirmadas no grid do próximo ano
Agora é oficial! Rafa Câmara será piloto da Fórmula 1 em 2027! O brasileiro foi anunciado pela Haas nesta quinta-feira (15) em um contrato plurianual que põe fim ao maior mistério do grid da próxima temporada.
Das 22 vagas, 19 já estão preenchidas, com apenas uma mudança - Câmara no lugar de Esteban Ocon na Haas - já registrada.
Tudo aponta para uma continuidade de Oliver Bearman na Haas, formando dupla com Câmara, dois pilotos oriundos da Academia Ferrari - aproveitando o bom relacionamento entre a equipe norte-americana e a marca italiana.
Para além da Haas, a Racing Bulls ainda precisa confirmar seus pilotos para 2027. Liam Lawson e Arvid Lindblad estão em boas posições para manterem suas vagas, mas a marca de bebidas energéticas não descarta uma troca - provavelmente Lawson - por Nikola Tsolov, atual segundo colocado da Fórmula 2.
Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:
|EQUIPE
|PILOTOS
|MERCEDES
|George Russell
|Andrea Kimi Antonelli
|FERRARI
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|MCLAREN
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|RED BULL
|Max Verstappen
|Isack Hadjar
|ALPINE
|Pierre Gasly
|Franco Colapinto
|RACING BULLS
|A ser confirmado
|A ser confirmado
|HAAS
|Rafa Câmara
|A ser confirmado
|AUDI
|Nico Hulkenberg
|Gabriel Bortoleto
|WILLIAMS
|Alex Albon
|Carlos Sainz
|ASTON MARTIN
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
|CADILLAC
|Valtteri Bottas
|Sergio Pérez
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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