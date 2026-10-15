Após o anúncio de Câmara na Haas, veja como está o grid da F1 2027

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Restam apenas três vagas para serem confirmadas no grid do próximo ano

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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Agora é oficial! Rafa Câmara será piloto da Fórmula 1 em 2027! O brasileiro foi anunciado pela Haas nesta quinta-feira (15) em um contrato plurianual que põe fim ao maior mistério do grid da próxima temporada.

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Das 22 vagas, 19 já estão preenchidas, com apenas uma mudança - Câmara no lugar de Esteban Ocon na Haas - já registrada.

Tudo aponta para uma continuidade de Oliver Bearman na Haas, formando dupla com Câmara, dois pilotos oriundos da Academia Ferrari - aproveitando o bom relacionamento entre a equipe norte-americana e a marca italiana.

Para além da Haas, a Racing Bulls ainda precisa confirmar seus pilotos para 2027. Liam Lawson e Arvid Lindblad estão em boas posições para manterem suas vagas, mas a marca de bebidas energéticas não descarta uma troca - provavelmente Lawson - por Nikola Tsolov, atual segundo colocado da Fórmula 2. 

Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:

EQUIPE PILOTOS
MERCEDES George Russell Andrea Kimi Antonelli
FERRARI Charles Leclerc Lewis Hamilton
MCLAREN Lando Norris Oscar Piastri
RED BULL Max Verstappen Isack Hadjar
ALPINE Pierre Gasly Franco Colapinto
RACING BULLS A ser confirmado A ser confirmado
HAAS Rafa Câmara A ser confirmado
AUDI Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto
WILLIAMS Alex Albon Carlos Sainz
ASTON MARTIN Fernando Alonso Lance Stroll
CADILLAC Valtteri Bottas Sergio Pérez

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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