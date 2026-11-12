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Oficialmente, resta apenas uma vaga em aberto, mas futuro de Bottas na Cadillac segue em xeque

Redação Motorsport.com
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Liam Lawson, Racing Bulls, Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls, Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Resta apenas um! (Mas será mesmo?) Com a confirmação da manutenção de Arvid Lindblad e Liam Lawson na Racing Bulls, o grid da temporada 2027 da Fórmula 1 está quase fechado, restando apenas uma vaga a ser confirmada.

Leia também:

Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:

EQUIPE PILOTOS
MERCEDES George Russell Andrea Kimi Antonelli
FERRARI Charles Leclerc Lewis Hamilton
MCLAREN Lando Norris Oscar Piastri
RED BULL Max Verstappen Isack Hadjar
ALPINE Pierre Gasly Franco Colapinto
RACING BULLS Arvid Lindblad Liam Lawson
HAAS Rafa Câmara A ser confirmado
AUDI Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto
WILLIAMS Alex Albon Carlos Sainz
ASTON MARTIN Fernando Alonso Lance Stroll
CADILLAC Valtteri Bottas Sergio Pérez

Após semanas de expectativas, a equipe júnior da Red Bull confirmou que manterá sua dupla para o próximo ano. Enquanto a vaga de Lindblad não era questionada, o futuro de Lawson era visto sob dúvida, devido à força que Nikola Tsolov ganhou recentemente em partes da direção da marca de bebidas energéticas, por mais que o neozelandês estivesse vivendo seu melhor ano na categoria, com o nono lugar no Mundial.

Agora, resta oficialmente apenas uma vaga em aberto no grid de 2027, a do companheiro de Rafa Câmara na Haas. Oliver Bearman será mantido, mas as negociações se arrastam devido à uma cobrança do time do britânico com a Ferrari sobre garantias em relação ao seu futuro.

Porém, o nome de Valtteri Bottas aparece em negrito na tabela acima. Mesmo com a vaga garantida para 2027, o futuro do finlandês está em xeque, devido a uma temporada bem abaixo do esperado (em comparação ao companheiro de Cadillac Sergio Pérez), além da obtenção da superlicença de Colotn Herta.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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