Após o anúncio de Lindblad e Lawson na Racing Bulls, veja como está o grid da F1 2027
Oficialmente, resta apenas uma vaga em aberto, mas futuro de Bottas na Cadillac segue em xeque
Liam Lawson, Racing Bulls, Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Resta apenas um! (Mas será mesmo?) Com a confirmação da manutenção de Arvid Lindblad e Liam Lawson na Racing Bulls, o grid da temporada 2027 da Fórmula 1 está quase fechado, restando apenas uma vaga a ser confirmada.
Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:
|EQUIPE
|PILOTOS
|MERCEDES
|George Russell
|Andrea Kimi Antonelli
|FERRARI
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|MCLAREN
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|RED BULL
|Max Verstappen
|Isack Hadjar
|ALPINE
|Pierre Gasly
|Franco Colapinto
|RACING BULLS
|Arvid Lindblad
|Liam Lawson
|HAAS
|Rafa Câmara
|A ser confirmado
|AUDI
|Nico Hulkenberg
|Gabriel Bortoleto
|WILLIAMS
|Alex Albon
|Carlos Sainz
|ASTON MARTIN
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
|CADILLAC
|Valtteri Bottas
|Sergio Pérez
Após semanas de expectativas, a equipe júnior da Red Bull confirmou que manterá sua dupla para o próximo ano. Enquanto a vaga de Lindblad não era questionada, o futuro de Lawson era visto sob dúvida, devido à força que Nikola Tsolov ganhou recentemente em partes da direção da marca de bebidas energéticas, por mais que o neozelandês estivesse vivendo seu melhor ano na categoria, com o nono lugar no Mundial.
Agora, resta oficialmente apenas uma vaga em aberto no grid de 2027, a do companheiro de Rafa Câmara na Haas. Oliver Bearman será mantido, mas as negociações se arrastam devido à uma cobrança do time do britânico com a Ferrari sobre garantias em relação ao seu futuro.
Porém, o nome de Valtteri Bottas aparece em negrito na tabela acima. Mesmo com a vaga garantida para 2027, o futuro do finlandês está em xeque, devido a uma temporada bem abaixo do esperado (em comparação ao companheiro de Cadillac Sergio Pérez), além da obtenção da superlicença de Colotn Herta.
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
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