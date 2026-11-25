A decisão da Cadillac de manter o veterano Valtteri Bottas como dupla de Sergio Pérez é uma aposta na continuidade e na estabilidade após uma temporada de estreia marcada por problemas para a 11ª equipe da Fórmula 1 em 2026. Porém, ela também levanta questões importantes sobre o futuro de Colton Herta.

Com a acionista majoritária da Cadillac, a TWG, encantada com a perspectiva de ter um piloto americano em um de seus carros em breve, a equipe não poupou despesas para trazer Herta, deixando o 'conforto' de seu lugar na IndyCar com a equipe-irmã Andretti Global para uma tentativa de agora ou nunca de chegar à F1.

Herta, vencedor de nove corridas da IndyCar e o mais jovem a consegui-lo, enfrentou o desafio complicado de se adaptar às corridas europeias na F2, incluindo dominar os peculiares pneus Pirelli que também encontraria na F1.

Isso foi combinado com testes privados, com carros alugados da Alpine pois a Cadillac não tem modelos de anos anteriores, e várias participações em treinos livres, buscando chegar aos 40 pontos necessários para a superlicença.

Após o sexto teste do tipo em 2026, no Brasil, Herta finalmente chegou ao número mágico. No entanto, esse foi o momento em que o CEO da Cadillac, Dan Towriss, e o chefe de equipe Marcin Budkowski começaram a se alinhar em torno da ideia de manter Bottas, deixando Herta como reserva oficial para 2027, pronto para entrar em ação se o finlandês não elevar seu teto de desempenho na primeira parte da temporada.

O que a Cadillac talvez não tenha levado em conta é como Herta recebeu a notícia de ter sido preterido. Entende-se que, ao menos por enquanto, o americano de 26 anos recusou a função de reserva e também decidiu não concluir sua atribulada temporada na F2 com a Hitech, abrindo mão das duas etapas finais no Catar e em Abu Dhabi.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Embora essa decisão possa estar manchada pela decepção inicial por ficar de fora e pelo desesperado para continuar correndo competitivamente, ela é um tanto surpreendente. Ser o terceiro piloto da Cadillac atrás de Bottas, de 37 anos, ainda parece ser a posição com as melhores chances de promoção à F1 em todo o paddock, seja ao longo de 2027 ou em 2028.

"Oferecemos a ele uma posição de reserva", disse Towriss em Las Vegas. "A vaga está aberta para 2028, então há opções na mesa para Colton. Também há opções em outras categorias. Acho que ele decidiu uma direção, mas ainda estamos conversando sobre isso e ansiosos para ver o que Colton quer fazer".

"Foi definitivamente uma decisão difícil, uma conversa complicada com Colton. Acho que ele ficou decepcionado. Houve muito trabalho e muita preparação [que entrou] nisso. Sei que Colton foi muito corajoso até por assumir esse risco, indo para a F2 e tentando absorver todo esse aprendizado", acrescentou.

A função, que se entende ser bastante lucrativa para um piloto reserva, também poderia ser combinada com uma participação pontual na Indy 500 quando o grid se expandir para 33 inscritos.

Por que 2028 é um ano decisivo

Herta agora enfrenta uma decisão que definirá sua carreira, devido ao que está em jogo em 2028. Essa é a data o mais cedo possível na qual ele pode chegar ao grid da F1 em tempo integral, caso ofereça uma impressão boa o suficiente para substituir Bottas. Porém, esta provavelmente também é a última oportunidade de chegar a F1, dado o quão rapidamente reservas tendem a perder impulso na carreira.

Ao mesmo tempo, sua antiga casa também passará por uma grande renovação. Pela primeira vez em mais de 16 anos, a IndyCar introduzirá um carro totalmente novo em 2028, o Dallara IR-28, que estreou com críticas entusiasmadas nos testes e vem equipado com um motor V6 biturbo de 2,4l, mais robusto.

Dallara IR-28 Photo by: Joey Barnes

Sem oportunidades em tempo integral na IndyCar restantes para 2027, Herta precisa se reposicionar o mais rápido possível para conseguir uma boa vaga para a temporada 2028, caso realmente decida encerrar o sonho pela F1. Do ponto de vista competitivo, retornar em 2028, quando o novo chassi da IndyCar oferece uma 'página em branco' para todos, seria o ideal.

De qualquer forma, Herta tem uma decisão a tomar, já que 2028 será seu ano decisivo. Ou ele engole o orgulho e dá ao sonho da F1 uma última chance com a Cadillac, ou o abandona e começa a trabalhar para voltar a competitivo a IndyCar.

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