Os dias que antecedem o GP da Bélgica de 2025 têm como grande notícia a reavaliação de uma taxa da Fórmula 1 por parte da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), após polêmica entre as equipes Mercedes e Red Bull.

No GP do Canadá deste ano, vencido pelo britânico George Russell, da Mercedes, a Red Bull entrou com um recurso 'contra' a vitória do competidor, alegando que o inglês pilotou de forma errática sob safety car a fim de 'cavar' uma punição ao rival holandês Max Verstappen, que foi segundo em Montreal.

Na época, o tetracampeão estava perto de uma suspensão de um GP por acúmulo de pontos na superlicença. Entretanto, assim como Verstappen não foi punido no Circuito Gilles Villeneuve, o inglês também foi 'inocentado' da acusação de pilotagem errática feita pela Red Bull. Resultado do GP do Canadá mantido.

Após as investigações, porém, chefes de equipe rivais da Red Bull argumentaram que o time taurino só fez a 'apelação' contra a vitória de Russell em função da taxa barata cobrada pela FIA, no valor de €6 mil (cerca de R$39 mil) -- o 'direito de revisão', por sua vez, custa €2 mil (R$13 mil), assim como o 'protesto'.

O órgão regulador da F1, então, anunciou o seguinte em comunicado nesta terça-feira: "Foi acordado que as taxas de depósito para protestos, apelações e ‘direito de revisão’ devem ser avaliadas com o objetivo de ajustar esses valores".

"Também foi discutida a introdução de uma taxa para investigações”, complementou a Federação Internacional de Automobilismo após reunião da Comissão da F1 nesta terça. No fim de semana, o GP da Bélgica acontece em Spa-Francorchamps, com cobertura total do Motorsport.com via site e YouTube:

Veja a programação do GP da Bélgica de F1, com F2 e F3 também em Spa:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 11h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 07h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 08h45 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h (A Confirmar) DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

