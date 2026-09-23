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Após renovação de Hadjar, veja como está o grid da F1 2027

Restam apenas seis vagas para serem confirmadas no grid do próximo ano

Redação Motorsport.com
Editado:

Mais uma peça do quebra-cabeças foi encaixada! Nesta quarta-feira (23), a Red Bull confirmou a manutenção de Isack Hadjar ao lado de Max Verstappen para a temporada 2027 da Fórmula 1.

Leia também:

Com o anúncio do francês, cuja duração do contrato não foi revelada, restam apenas seis vagas para serem oficializadas no grid do próximo ano, mas com algumas decisões já bastante encaminhadas.

Na Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso têm suas vagas basicamente garantidas, com a situação mudando apenas se os próprios pilotos resolverem sair no fim do ano.

Na Racing Bulls, a situação é similar. Mesmo com o sucesso de Nikola Tsolov na Fórmula 2, tudo aponta para a manutenção da dupla formada por Liam Lawson e Arvid Lindblad, que vêm conquistando bons resultados para a equipe italiana do Grupo Red Bull.

A grande questão segue sendo a Haas. Enquanto a renovação de Oliver Bearman é apenas uma questão de tempo, Esteban Ocon deve deixar a equipe no fim do ano. Diversos pilotos seguem vivos na briga por essa vaga, mas o brasileiro Rafael Câmara está bem posicionado para garantir essa promoção.

Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:

EQUIPE PILOTOS
MERCEDES George Russell Andrea Kimi Antonelli
FERRARI Charles Leclerc Lewis Hamilton
MCLAREN Lando Norris Oscar Piastri
RED BULL Max Verstappen Isack Hadjar
ALPINE Pierre Gasly Franco Colapinto
RACING BULLS A ser confirmado A ser confirmado
HAAS A ser confirmado A ser confirmado
AUDI Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto
WILLIAMS Alex Albon Carlos Sainz
ASTON MARTIN A ser confirmado A ser confirmado
CADILLAC Valtteri Bottas Sergio Pérez

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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