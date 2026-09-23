Após renovação de Hadjar, veja como está o grid da F1 2027

Mais uma peça do quebra-cabeças foi encaixada! Nesta quarta-feira (23), a Red Bull confirmou a manutenção de Isack Hadjar ao lado de Max Verstappen para a temporada 2027 da Fórmula 1.

Com o anúncio do francês, cuja duração do contrato não foi revelada, restam apenas seis vagas para serem oficializadas no grid do próximo ano, mas com algumas decisões já bastante encaminhadas.

Na Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso têm suas vagas basicamente garantidas, com a situação mudando apenas se os próprios pilotos resolverem sair no fim do ano.

Na Racing Bulls, a situação é similar. Mesmo com o sucesso de Nikola Tsolov na Fórmula 2, tudo aponta para a manutenção da dupla formada por Liam Lawson e Arvid Lindblad, que vêm conquistando bons resultados para a equipe italiana do Grupo Red Bull.

A grande questão segue sendo a Haas. Enquanto a renovação de Oliver Bearman é apenas uma questão de tempo, Esteban Ocon deve deixar a equipe no fim do ano. Diversos pilotos seguem vivos na briga por essa vaga, mas o brasileiro Rafael Câmara está bem posicionado para garantir essa promoção.

Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:

EQUIPE PILOTOS MERCEDES George Russell Andrea Kimi Antonelli FERRARI Charles Leclerc Lewis Hamilton MCLAREN Lando Norris Oscar Piastri RED BULL Max Verstappen Isack Hadjar ALPINE Pierre Gasly Franco Colapinto RACING BULLS A ser confirmado A ser confirmado HAAS A ser confirmado A ser confirmado AUDI Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto WILLIAMS Alex Albon Carlos Sainz ASTON MARTIN A ser confirmado A ser confirmado CADILLAC Valtteri Bottas Sergio Pérez

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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