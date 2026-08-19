Após renovações de Sainz e Albon, veja como está o mercado de pilotos da F1

Não é nenhuma novidade que a pausa de agosto seja o momento ideal para os pilotos e equipes de Fórmula 1 começarem a pensar em negociações e na temporada seguinte. E é claro que em 2026 as coisas não seriam diferentes. A mais recente novidade é a confirmação da presença de Alex Albon e Carlos Sainz na Williams no próximo ano.

Como os contratos são sigilosos e nem sempre suas durações são compartilhadas com o público, alguns pilotos, por exemplo, Gabriel Bortoleto, já sabem que continuarão com suas equipes na próxima temporada e, inclusive, falam abertamente sobre isso.

No entanto, para esta matéria, usaremos como base as publicações feitas pela própria categoria sobre a situação de 2027.

Até o momento, apenas 10 pilotos estão anunciados já para as mesmas vagas na próxima temporada. Seriam eles: Charles Leclerc - que renovou recentemente com a Ferrari -, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen*, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Sergio Pérez*, Alex Albon e, agora, Carlos Sainz.

*Verstappen enfrenta rumores de que poderia se transferir para a Mercedes ou McLaren. No entanto, essas possibilidades parecem cada vez mais remotas para o tetracampeão.

**Pérez também está envolvido em uma possível negociação com a Williams. Porém, Carlos Sainz, ao que tudo indica, está próximo de assinar uma renovação com o time de Grove.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O que já sabemos

Bortoleto fez questão de contar ao Motorsport.com Brasil em entrevista exclusiva que está garantido na Audi em 2027 e tem um "contrato longo" com a equipe. Sendo assim, dentro de todas as especulações, sua vaga não estaria ameaçada.

Fernando Alonso também admitiu que tomaria uma decisão no mês de agosto sobre se continuaria na Aston Martin como piloto. O bicampeão queria ver em qual situação a equipe se encontraria após a grande atualização no carro antes de bater o martelo.

Vale lembrar que o time de Silverstone ainda deve receber um motor novo após as férias que pode resolver pelo menos uma grande parte dos problemas do novo carro.

Liam Lawson, da Racing Bulls, já admitiu que gostaria de assinar uma renovação o mais rápido possível, pois acredita que está fazendo sua melhor temporada até agora. No momento, o piloto tem 43 pontos e é o nono colocado na tabela, bem à frente do companheiro Arvid Lindblad.

Depois da renovação de George Russell e Andrea Kimi Antonelli em 2025, não ficou claro até quando a dupla estava confirmada. No entanto, na conjuntura atual dos fatos, parece improvável que a Mercedes deixe o italiano escapar.

A situação se complica, então, para Russell. Apesar de ter o melhor carro do grid, a vaga do britânico poderia apenas ser ameaçada por Verstappen. No entanto, o próprio George já afirmou inúmeras vezes que não está preocupado com sua permanência e garantiu que continuará na Mercedes em 2027.

Albon teve a sua presença no grid de 2027 da F1 anunciada na terça-feira (18), permanecendo na equipe de Grove. No dia seguinte, na quarta (19), a permanência de Sainz na Williams nos próximos anos foi confirmada pela equipe britânica.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Especulações

O mundo da F1 vive de especulações e é claro que o mercado de pilotos não seria diferente.

Situação da Red Bull

No momento, a Red Bull não tem mais jovens talentos em sua academia que poderiam assumir a vaga ao lado de Verstappen. Portanto, parece lógico que Isack Hadjar consiga se manter como companheiro de equipe do tetracampeão.

O time de Milton Keynes tem apenas Nikola Tsolov em sua lista de possíveis substituições, mas é improvável que eles tirem Hadjar - que vem fazendo uma temporada regular - para colocar um novato.

Isso nos leva para a Racing Bulls: Lawson quer ficar e Lindblad está fazendo uma temporada cheia de elogios. Com a saída de Helmut Marko à frente das contratações, faz sentido imaginarmos que a equipe 'irmã' da Red Bull não sofrerá alterações.

Situação da Alpine

O hype de Franco Colapinto vem diminuindo aos poucos - de maneira fraca, mas constante. Não é nenhum segredo que o grande trunfo do argentino seja o caminhão de dinheiro dos patrocinadores que ele levará para qualquer equipe a que for.

No entanto, com Flavio Briatore à frente na Alpine, o cerco se fecha para Colapinto, principalmente porque suas atuações não parecem estar convencendo o alto escalão. Há rumores de que Franco poderia voltar para a Williams caso Carlos Sainz realmente decida sair.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Situação da Haas

Oliver Bearman continua sendo fortemente elogiado, enquanto Esteban Ocon é questionado. Essa é a segunda temporada da dupla e o piloto britânico segue superando fortemente o companheiro de equipe.

Vale lembrar que Bearman está fazendo apenas sua segunda temporada na F1, enquanto Ocon completa sua décima participação no esporte. Apesar de estar ligado ao Toto Wolff e à Mercedes, o nome do francês não tem força no grid e há poucas chances de que ele continue em alguma vaga de titular caso não siga com a Haas.

O segundo assento da Haas, ao que tudo indica, está entre Rafa Câmara, apoiado pela academia da Ferrari, e Leo Fornarolli, atual campeão da Fórmula 2 e apoiado pela McLaren.

Situação da Audi

Como mencionado anteriormente, Bortoleto já afirmou que está garantido em sua vaga na Audi. Sendo assim, a grande dúvida é Nico Hulkenberg.

No entanto, apesar do claro interesse de diversos pilotos, a equipe alemã já afirmou mais de uma vez que não pretende mudar sua dupla, pelo menos tão cedo. Sendo assim, Nico pode respirar um pouco mais aliviado, mas conhecendo o mundo da F1, sabe que não pode brincar com o destino.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aston Martin

Alonso segue insatisfeito com a situação da Aston Martin em 2026, gerando mistério sobre sua situação em 2027. Mas os questionamentos ficam para Lance Stroll.

Não é segredo que a vaga de Stroll é pouquíssimo ameaçada, afinal, ele tem em sua defesa o fato de ser filho do dono. Além disso, a situação precária da Aston Martin neste momento não chama a atenção do mercado, mesmo com todas as promessas e a quantia de dinheiro investida no projeto.

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AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

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