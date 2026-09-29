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Após renovações de Stroll e Alonso, veja como está o grid da F1 2027

Restam apenas quatro vagas para serem confirmadas no grid do próximo ano

Redação Motorsport.com
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mais duas peças do quebra-cabeças se encaixaram! Nesta terça-feira (23), a Aston Martin confirmou a permanência de Fernando Alonso e Lance Stroll na estrutura da equipe britânica para temporada 2027 da Fórmula 1.

Leia também:

Com o anúncio da dupla da escuderia de Silverstone, cuja duração do contrato não foi revelada, restam apenas quatro vagas para serem oficializadas no grid do próximo ano.

A situação da Racing Bulls no mercado de pilotos da F1 para 2027 espelha o cenário anterior da Aston Martin: embora a dupla oficial ainda não tenha sido anunciada, a definição é dada como praticamente certa.

Mesmo com o sucesso de Nikola Tsolov na Fórmula 2, tudo aponta para a manutenção da dupla formada por Liam Lawson e Arvid Lindblad, que vêm conquistando bons resultados para a equipe italiana do Grupo Red Bull. 

A grande questão segue sendo a Haas. Enquanto a renovação de Oliver Bearman é apenas uma questão de tempo, Esteban Ocon deve deixar a equipe no fim do ano. Diversos pilotos seguem vivos na briga por essa vaga, mas o brasileiro Rafael Câmara está bem posicionado para garantir essa promoção.

Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:

EQUIPE PILOTOS
MERCEDES George Russell Andrea Kimi Antonelli
FERRARI Charles Leclerc Lewis Hamilton
MCLAREN Lando Norris Oscar Piastri
RED BULL Max Verstappen Isack Hadjar
ALPINE Pierre Gasly Franco Colapinto
RACING BULLS A ser confirmado A ser confirmado
HAAS A ser confirmado A ser confirmado
AUDI Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto
WILLIAMS Alex Albon Carlos Sainz
ASTON MARTIN Fernando Alonso Lance Stroll
CADILLAC Valtteri Bottas Sergio Pérez

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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