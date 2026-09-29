Após renovações de Stroll e Alonso, veja como está o grid da F1 2027

Mais duas peças do quebra-cabeças se encaixaram! Nesta terça-feira (23), a Aston Martin confirmou a permanência de Fernando Alonso e Lance Stroll na estrutura da equipe britânica para temporada 2027 da Fórmula 1.

Com o anúncio da dupla da escuderia de Silverstone, cuja duração do contrato não foi revelada, restam apenas quatro vagas para serem oficializadas no grid do próximo ano.

A situação da Racing Bulls no mercado de pilotos da F1 para 2027 espelha o cenário anterior da Aston Martin: embora a dupla oficial ainda não tenha sido anunciada, a definição é dada como praticamente certa.

Mesmo com o sucesso de Nikola Tsolov na Fórmula 2, tudo aponta para a manutenção da dupla formada por Liam Lawson e Arvid Lindblad, que vêm conquistando bons resultados para a equipe italiana do Grupo Red Bull.

A grande questão segue sendo a Haas. Enquanto a renovação de Oliver Bearman é apenas uma questão de tempo, Esteban Ocon deve deixar a equipe no fim do ano. Diversos pilotos seguem vivos na briga por essa vaga, mas o brasileiro Rafael Câmara está bem posicionado para garantir essa promoção.

Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:

EQUIPE PILOTOS MERCEDES George Russell Andrea Kimi Antonelli FERRARI Charles Leclerc Lewis Hamilton MCLAREN Lando Norris Oscar Piastri RED BULL Max Verstappen Isack Hadjar ALPINE Pierre Gasly Franco Colapinto RACING BULLS A ser confirmado A ser confirmado HAAS A ser confirmado A ser confirmado AUDI Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto WILLIAMS Alex Albon Carlos Sainz ASTON MARTIN Fernando Alonso Lance Stroll CADILLAC Valtteri Bottas Sergio Pérez

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!