Após renovações de Stroll e Alonso, veja como está o grid da F1 2027
Restam apenas quatro vagas para serem confirmadas no grid do próximo ano
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Mais duas peças do quebra-cabeças se encaixaram! Nesta terça-feira (23), a Aston Martin confirmou a permanência de Fernando Alonso e Lance Stroll na estrutura da equipe britânica para temporada 2027 da Fórmula 1.
Com o anúncio da dupla da escuderia de Silverstone, cuja duração do contrato não foi revelada, restam apenas quatro vagas para serem oficializadas no grid do próximo ano.
A situação da Racing Bulls no mercado de pilotos da F1 para 2027 espelha o cenário anterior da Aston Martin: embora a dupla oficial ainda não tenha sido anunciada, a definição é dada como praticamente certa.
Mesmo com o sucesso de Nikola Tsolov na Fórmula 2, tudo aponta para a manutenção da dupla formada por Liam Lawson e Arvid Lindblad, que vêm conquistando bons resultados para a equipe italiana do Grupo Red Bull.
A grande questão segue sendo a Haas. Enquanto a renovação de Oliver Bearman é apenas uma questão de tempo, Esteban Ocon deve deixar a equipe no fim do ano. Diversos pilotos seguem vivos na briga por essa vaga, mas o brasileiro Rafael Câmara está bem posicionado para garantir essa promoção.
Veja como está o grid da Fórmula 1 2027 até o momento:
|EQUIPE
|PILOTOS
|MERCEDES
|George Russell
|Andrea Kimi Antonelli
|FERRARI
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|MCLAREN
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|RED BULL
|Max Verstappen
|Isack Hadjar
|ALPINE
|Pierre Gasly
|Franco Colapinto
|RACING BULLS
|A ser confirmado
|A ser confirmado
|HAAS
|A ser confirmado
|A ser confirmado
|AUDI
|Nico Hulkenberg
|Gabriel Bortoleto
|WILLIAMS
|Alex Albon
|Carlos Sainz
|ASTON MARTIN
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
|CADILLAC
|Valtteri Bottas
|Sergio Pérez
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