Fórmula 1 GP da Hungria

Após saída da F1, Ricciardo revela o que pensa do domínio de Verstappen

Australiano ex-F1 falou sobre a adaptação à vida depois de deixar o Campeonato Mundial

Lydia Mee Redação Motorsport.com
Editado:
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing and Max Verstappen, Red Bull Racing celebrate in parc ferme

Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

Daniel Ricciardo comentou sobre a relação com o ex-companheiro de equipe Max Verstappen e também falou sobre a sua vida pós-Fórmula 1 durante a conferência imobiliária e de lideranças Ray White Connect no Centro de Convenções e Exposições de Gold Coast, em Queensland, Austrália.

O australiano deixou abruptamente o campeonato após o GP de Singapura de 2024. Na época, quando era piloto da RB (agora conhecida como Racing Bulls), Ricciardo foi substituído por Liam Lawson pelo restante da temporada de 2024. 

Ricciardo manteve um perfil relativamente discreto desde sua saída, concentrando-se em seus outros empreendimentos comerciais, incluindo sua marca de roupas Enchanté e a empresa internacional de vinhos DR3 Wines.

Daniel, que fez parte da academia de pilotos da Red Bull, dividiu a garagem com o agora tetracampeão Max Verstappen em 2016, 2017 e 2018, quando o holandês ainda era uma grande promessa da equipe taurina.

O oito vezes vencedor de GPs juntou-se ao entrevistador Mel McLaughlin no palco da conferência para uma coletiva. Ao ser questionado sobre o que acha dos títulos de Verstappen, Ricciardo disse: "Ver o Max se tornar, quatro vezes campeão mundial? Até perco a conta. Ele já ganhou tantas vezes".

"Mas quatro vezes campeão mundial, tipo, eu tenho orgulho. Eu penso: ‘Ok, isso foi legal. Esse foi um companheiro de equipe que eu tive, alguém com quem dividi muito tempo e pista'".

Sobre o pós-F1, o australiano começou brincando: "Bem, eu não tenho barbeado meu rosto. A barba é o meu conforto no momento", explicou Ricciardo em seu típico jeito descontraído. "Este ano foi um pouco de autoexploração. Vivi essa vida louca de alta velocidade por muito tempo e este ano fiquei um pouco quieto".

"Tive muito tempo, fiz algumas caminhadas. Estive no Alasca há algumas semanas e não fui atacado por um urso pardo, o que foi um bônus. Tenho tentado descobrir quem eu sou, além de piloto de carros de corrida. Passei a apreciar mais as pequenas coisas e o significado da importância da família e dos amigos".

"Sempre fui motivado e isso às vezes leva você a ser egoísta, então estou tentando aprender a ser um pouco mais altruísta e me tornar um ouvinte melhor".

Sobre o sonho não alcançado de ser campeão da F1, Ricciardo disse: "Eu nunca pensei que teria essa carreira. Eu nunca pensei que estaria aqui, sabe? Essa é a verdade".

"Sim, meu sonho era ser campeão mundial, e houve anos ao longo do caminho em que eu realmente senti que isso iria acontecer. Cheguei perto. Tudo bem".

"Se eu fosse campeão mundial sentado aqui hoje, isso mudaria como me sinto, ou como me vejo, ou algo assim? Acho que não. Talvez meu ego fosse grande. E a gente não quer isso! Não tenho arrependimentos".

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Daniel Ricciardo, da equipe Visa Cash App RB F1, chega à pista

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo tinha sido associado a um possível retorno à F1 com a nova equipe Cadillac, que entrará no grid em 2026. Mas o chefe de equipe, Graeme Lowdon, confirmou durante o podcast High Performance que o piloto de 36 anos não estava interessado em voltar.

"Sim, na verdade, acho que ele disse publicamente que não está interessado na Fórmula 1", explicou Lowdon. "Se eu precisar convencer alguém, então é a pessoa errada. Você nunca precisa convencer um piloto de Fórmula 1 a entrar no carro. Não tenho nenhum problema; todo mundo pode decidir por si mesmo'.

In this article
Lydia Mee Fórmula 1 Daniel Ricciardo
Lydia Mee
Filtros