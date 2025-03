O pai de Max Verstappen, Jos Verstappen, defendeu Liam Lawson após sua saída da Red Bull. A equipe de Milton Keynes voltou atrás em sua decisão de promover Lawson para pilotar ao lado de Verstappen em vez de Yuki Tsunoda, que passou quatro temporadas completas da Fórmula 1 com a Racing Bulls.

Depois de apenas dois finais de semana de corrida em sua temporada de estreia com a equipe, Lawson agora está se transferindo para a Racing Bulls, e Tsunoda assumirá seu lugar a partir do GP do Japão. O pai do tetracampeão respondeu a uma postagem da Racing Bulls no Instagram, dando as boas-vindas ao neozelandês à equipe.

Jos escreveu: "Eu realmente espero que você faça um trabalho fantástico. Ele merece estar na F1". O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, descreveu a decisão como uma "decisão esportiva", já que a equipe continua sua luta para defender o campeonato de pilotos e recuperar o título de construtores.

Horner explicou: "Foi difícil ver Liam lutar com o RB21 nas duas primeiras corridas e, como resultado, tomamos coletivamente a decisão de fazer uma troca antecipada".

"Chegamos à temporada de 2025 com duas ambições: manter o Campeonato Mundial de Pilotos e recuperar o título mundial de construtores, e essa é uma decisão puramente esportiva".

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Reconhecemos que há muito trabalho a ser feito com o RB21 e a experiência de Yuki será altamente benéfica para ajudar a desenvolver o carro atual. Damos as boas-vindas a ele na equipe e estamos ansiosos para vê-lo ao volante do RB21".

"Temos o dever de proteger e desenvolver Liam e, juntos, vemos que, após um início tão difícil, faz sentido agir rapidamente para que Liam possa ganhar experiência, enquanto continua sua carreira na F1 com a Visa Cash App Racing Bulls, um ambiente e uma equipe que ele conhece muito bem."

