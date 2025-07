Depois que o blockbuster de Hollywood 'F1', com Brad Pitt, se tornou um grande sucesso, especialmente nas bilheteiras, agora um novo projeto cinematográfico com temática de Fórmula 1 está prestes a ser lançado: desta vez, no estilo Bollywood!

Com o título provisório "NK 370", está atualmente em desenvolvimento uma cinebiografia sobre a vida do primeiro piloto indiano de Fórmula 1: Narain Karthikeyan.

O homem de 48 anos, que agora ganha a vida como vendedor de motocicletas restauradas, estreou na categoria principal com a Jordan, em 2005. Embora Karthikeyan geralmente pilotasse na parte de trás do pelotão, ele ficou a um passo de terminar no pódio no escandaloso GP de Indianápolis daquele ano.

Uma oportunidade única na vida - e um apelido para a eternidade

Naquela ocasião, apenas os seis carros equipados com pneus Bridgestone largaram para a corrida. A terceira colocação, atrás das duas Ferraris, ficou com o companheiro de equipe de Karthikeyan na Jordan, Tiago Monteiro. O quarto lugar seria a única corrida em que Karthikeyan pontuaria na F1, mesmo tendo retornado à categoria em 2011 e 2012 com a equipe HRT.

Porta do pepino: Sebastian Vettel não tinha muita utilidade para Narain Karthikeyan Foto: Motorsport Images

Em sua última temporada na categoria, aconteceu o episódio que tornou o indiano especialmente conhecido entre o público alemão da F1: no GP da Malásia, ele foi chamado de "pepino" pelo então campeão mundial Sebastian Vettel, por supostamente estar atrapalhando no meio da pista.

Ainda não foi revelado se esse episódio também fará parte da narrativa. Como relata a revista Variety, o filme traçará principalmente a ascensão de um absoluto estranho à classe mais alta do esporte.

Um toque de "Quem Quer Ser um Milionário?"

Karthikeyan conheceu o automobilismo graças ao pai, que era piloto de rally. No kart, foi subindo degrau por degrau, mesmo com recursos financeiros limitados, até ser aceito na renomada Winfield Racing School, na França, onde rapidamente se deparou com o racismo em um ambiente elitista.

Mas, com seu desempenho, o indiano abriu caminho pelas diversas categorias de fórmula, superando os obstáculos. Até que um acidente grave ameaçou, de forma abrupta, destruir o sonho de chegar à Fórmula 1.

Visita à F1 em Abu Dhabi: o indiano Karthikeyan e o repórter Hackbarth Foto: Motorsport Network (Hackbarth)

Além da jornada esportiva, a crença de Karthikeyan em si mesmo, sua importância para seu país e a história de como ele conheceu sua esposa também serão retratadas como uma subtrama romântica - um toque de "Quem Quer Ser Um Milionário?", portanto, provavelmente cercará o épico de Karthikeyan.

O diretor do projeto, Mahesh Narayanan, da Índia, já foi escolhido e a seleção dos atores está em andamento. Porém, não há informações sobre o início das filmagens ou a data de lançamento planejada.

