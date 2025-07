A Apple está apostando tudo na Fórmula 1. Semanas depois do filme 'F1' ter se tornado o maior sucesso de bilheteria da empresa, a gigante do Vale do Silício teria apresentado uma oferta que a fez virar favorita para se tornar a detentora dos direitos de transmissão das corridas de Fórmula 1 nos EUA a partir de 2026.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse ao Business Insider que a Apple apresentou uma oferta no valor de pelo menos 150 milhões de dólares (ou mais de R$ 835 milhões) por ano pelos direitos exclusivos. A fonte também sugeriu que é improvável que a ESPN, atual detentora dos direitos, de propriedade da Disney, iguale esse valor, embora as negociações ainda estejam em andamento.

O Motorsport.com entrou em contato com a Formula One Management (FOM) para comentar o assunto.

A Apple já tem acordos em vigor para transmitir alguns jogos de beisebol, juntamente com todos os jogos da Major League Soccer (MLS), liga americana de futebol, mas a F1 representaria seu investimento esportivo global de maior visibilidade até o momento.

O Financial Times relatou anteriormente o interesse da Apple nos direitos da F1 após o sucesso de seu filme estrelado por Brad Pitt, que foi lançado globalmente no mês passado.

A ESPN tem transmitido corridas de F1 desde 2018, quando a NBC optou por sair de seu acordo de licenciamento de 4 milhões de dólares.

O canal de propriedade da Disney originalmente adquiriu os direitos sem nenhum custo, mas como a popularidade do esporte aumentou após o sucesso de "Drive to Survive" da Netflix em 2020, eles desembolsaram 5 milhões de dólares por ano até 2022. No ano seguinte, a ESPN fechou um novo acordo, no valor de 75 milhões de dólares a 90 milhões de dólares por ano.

Agora, a Liberty Media, proprietária dos direitos da F1, está buscando um acordo no valor de 150 milhões de dólares a 180 milhões de dólares por ano, o que reflete o enorme crescimento do esporte.

Entretanto, a audiência nos Estados Unidos começou a se estabilizar. A ESPN registrou uma média de 1,2 milhão de espectadores por corrida em 2022, e esse número caiu para 1,1 milhão no ano seguinte.

Desde então, o número voltou a subir para 1,2 milhão, mas ainda não se sabe se o sucesso do filme "F1" terá um impacto significativo na audiência, especialmente porque a maioria das corridas é transmitida no início da manhã ou durante a noite nos fusos horários dos EUA.

