Com a vitória em Abu Dhabi neste domingo, que resultou no primeiro título de Max Verstappen na Fórmula 1, o holandês se torna o quarto campeão mundial mais jovem da história da categoria.

Lewis Hamilton perdeu a luta pelo campeonato de pilotos para Verstappen depois de ser ultrapassado na última volta da corrida após uma relargada.

Com o feito, holandês de 24 anos garantiu o seu primeiro título na F1 e se tornou o quarto campeão mais jovem da história da categoria.

Sebastian Vettel detém a marca do piloto com menos idade a vencer um campeonato - o alemão conquistou o seu primeiro título em 2010 com 23 anos 4 meses e 11 dias -, seguido de Hamilton e Alonso, que venceram pela primeira vez em 2008 e 2005, respectivamente.

Veja os top-5 campeões mais jovens da história da Fórmula 1

1 2010 VETTEL Sebastian 23 anos 04 meses 11 dias 2 2008 HAMILTON Lewis 23 anos 09 meses 26 dias 3 2005 ALONSO Fernando 24 anos 01 mês 27 dias 4 2021 VERSTAPPEN Max 24 anos 02 meses 12 dias

5 1972 FITTIPALDI Emerson 23 anos 04 meses 11 diias.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN PASSA HAMILTON NO FIM E É CAMPEÃO NA ABU DHABI; VEJA DEBATE DA FINAL DE 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: