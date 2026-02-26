Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

Apple e Netflix anunciam parceria histórica para cobertura de F1 nos EUA

Serviços de streaming irão compartilhar conteúdo pela primeira vez

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Apple TV, nova emissora da Fórmula 1 nos Estados Unidos, fechou um acordo com a Netflix para transmitir a nova temporada de Drive to Survive em seu serviço por assinatura, com o GP do Canadá de 2026 sendo transmitido ao vivo pela Netflix em troca (apenas nos EUA).

Leia também:

A Apple assumiu os direitos de transmissão nos EUA, anteriormente da ESPN, a partir da temporada de 2026, em um acordo de cinco anos que se acredita valer pouco menos de 150 milhões de dólares (R$770 milhões, na cotação atual) por ano.

O acordo significa que a F1 terá uma presença significativa em dois dos maiores serviços de streaming dos EUA e, em um esforço adicional para promover a série em ambos, a Netflix e a Apple TV concordaram em transmitir parte do conteúdo uma da outra.

Nos EUA, os assinantes da Netflix poderão assistir a todas as sessões do GP do Canadá ao vivo em sua plataforma, enquanto os clientes da Apple TV poderão assistir à oitava temporada de Drive to Survive, a qual estará disponível a partir desta sexta-feira, 27 de fevereiro.

Falando sobre as possibilidades que o acordo da F1 com a Apple nos EUA abre, o chefe da F1, Stefano Domenicali, disse: “Somos um esporte mundial, mas o mercado americano é certamente um onde podemos ver o potencial de crescimento em termos de interesse, conscientização e negócios".

"Acreditamos que o parceiro que escolhemos no mundo do streaming é o certo, se considerarmos que o mercado americano em termos de streaming é um dos mais maduros. A Apple será muito agressiva no uso de todas as ferramentas que possui, com todos os diferentes aplicativos e plataformas que tem — não apenas em termos de Apple TV. Gostaria de reiterar o fato de que todos os nossos assinantes da F1 podem se conectar à Apple TV como parte de sua oferta, gastando menos, e haverá muito conteúdo que eles vão promover", concluiu. 

