Passado, presente e futuro do automobilismo brasileiro vão se encontrar na Arquibancada Porto Bank durante o GP de São Paulo de Fórmula 1 2026. Entre os dias 6 e 8 de novembro, a Porto celebra sua profunda conexão histórica com a cultura do automóvel, da qual é parte viva e atuante ao longo de sua trajetória, por meio de uma homenagem a José Carlos Pace e de uma série de experiências que conectam seu legado à nova geração do automobilismo, representada por Gabriel Bortoleto.

A iniciativa consolida e aprofunda o território e o legado que a companhia constrói há anos no esporte. Em 2025, a homenagem a Chico Landi marcou o início dessa reverência histórica. Neste ano, a proposta avança de uma homenagem individual para uma narrativa sobre a nobre linhagem do automobilismo brasileiro, organizada em três movimentos: abrir caminhos, construir legados e inspirar o futuro.

Pace, que dá nome ao Autódromo de Interlagos, representa a fundação dessa paixão; Interlagos, o ponto de convergência dessas gerações; e Bortoleto, a continuidade dessa trajetória e a promessa de um futuro brilhante que a Porto orgulhosamente apoia e impulsiona.

A conexão tem um significado especial em 2026. Foi em Interlagos, em 1975, que Pace conquistou sua vitória na principal categoria do automobilismo mundial. A Arquibancada Porto Bank transforma essa história em experiências que aproximam o público de diferentes gerações, tecnologias e modalidades do automobilismo.

Sob a assinatura “Cuidado que move a emoção”, a Porto reúne cuidado, paixão por carros, inovação e proximidade, reforçando sua relação histórica com a cultura do automóvel em uma experiência que vai além da presença de marca no evento.

“Interlagos ocupa um lugar único na memória afetiva dos brasileiros, e queremos usar nossa presença no GP para ajudar a contar e preservar histórias que fizeram do país uma referência no automobilismo. Ao conectar o legado de José Carlos Pace à trajetória de Gabriel Bortoleto, transformamos essa memória em uma experiência viva, que aproxima diferentes gerações e traduz o cuidado da Porto em emoção, tecnologia e relacionamento com as pessoas”, destaca Oliver Haider, diretor de Marketing da Porto.

A Arquibancada Porto Bank terá estrutura coberta, lugares marcados (novidade nesta edição) e uma praça central com lounge para descanso, alimentação e acompanhamento da programação. O ingresso também dá acesso à F1 Fanzone, no kartódromo Ayrton Senna, anexo ao autódromo de Interlagos.

Cultura do automóvel ganha espaço em experiência imersiva

Um dos principais espaços da Arquibancada Porto Bank nesta edição será um circuito imersivo que celebra a cultura do automóvel, conectando a história do automobilismo à evolução dos pilotos e às tecnologias das pistas. Gabriel Bortoleto será o anfitrião da experiência, conduzindo o público por uma jornada que valoriza a paixão pelo automobilismo, a importância de Interlagos e o legado de José Carlos Pace.

Ao longo do percurso, o visitante poderá conhecer objetos e referências ligados à história das pistas. Entre eles estão itens do acervo da família Pace, como as luvas do piloto usadas na histórica vitória de 1975, além de pneus e itens de proteção, do passado e atuais, numa espécie de diálogo visual vivo entre épocas, que ajudarão a entender e visualizar a enorme evolução da tecnologia e da segurança no automobilismo ao longo das décadas.

A experiência também inclui:

Provador virtual: com uso de inteligência artificial, o visitante poderá gerar uma imagem vestindo o uniforme da Escuderia Porto associado a Gabriel Bortoleto. Ao final, a imagem poderá ser resgatada por QR code.

Kart Porto: a exposição de um kart customizado representa o ponto de partida de grande parte das trajetórias no automobilismo, da base até a categoria mais importante do automobilismo mundial.

Desafio de pit stop: quatro participantes competem para realizar a troca de pneus no menor tempo.

Desafio de movimento: uma estação equipada com sensores de movimento e câmeras desafia equilíbrio, coordenação e controle corporal, habilidades relevantes para a preparação de pilotos.

Simuladores de corrida: quatro participantes disputam voltas em Interlagos, e o vencedor avança para uma experiência especial inspirada em José Carlos Pace.

Simulador histórico de Pace: instalado em uma réplica em escala real do carro da vitória de 1975, terá adaptações de software para recriar características de velocidade, aderência e aceleração dos carros daquela geração.

Troféu de 1975: ao final da jornada, estará exposto o troféu da vitória de Pace em Interlagos, uma peça original histórica do acervo da família do piloto que estará exposta ao lado da réplica do carro campeão.

Do Karmann Ghia ao Porsche 911: evolução das pistas em exposição

Outro espaço especialmente desenhado para emocionar e entregar conteúdo aos convidados foi inspirado em uma oficina de carros dividida em duas eras. As versões de duas épocas do ambiente místico onde pilotos, engenheiros e mecânicos compartilham desde sempre o cuidado com os veículos que contam a história das competições. Este espaço reforça ainda mais a conexão íntima da Porto com a cultura do automóvel

Um Karmann Ghia remete às provas nacionais dos anos 1960, período em que modelos preparados pela equipe Dacon foram pilotados por nomes como José Carlos Pace e os irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi. Ao lado dele, um Porsche 911 da Porsche Cup, categoria que conta com o patrocínio da Porto, representa uma geração mais recente das corridas, criando um diálogo entre diferentes épocas do esporte.

A já tradicional réplica da Porto de um carro de corrida chega revitalizada em 2026, com nova identidade visual conectada ao momento atual da marca e à trajetória de Gabriel Bortoleto. O modelo ficará exposto para contemplação e fotos, reforçando a conexão da Porto com a cultura do automóvel e sua relação com o universo do automobilismo.

Além desses modelos, a Porto pontua outros momentos chave da história do automobilismo ao trazer um kart da equipe Mini do final dos anos 1960. O modelo representa a categoria de início da maioria dos pilotos e foi usado por Pace, que começou aos 16 anos no kart. Outro veículo que estará exposto será o Brabham F2, dos anos 1970, pilotado em Interlagos por Wilsinho Fittipaldi.

Porto Bank amplia presença na experiência

A estratégia do Porto Bank para o GP São Paulo aproxima os clientes do automobilismo ao transformar soluções financeiras em vantagens exclusivas. Essa conexão começa antes mesmo da corrida: na fase de vendas, quem possui o cartão de crédito da instituição garante 15% de desconto e parcelamento em até seis vezes sem juros na compra de ingressos. Além disso, a realização de uma jornada digital de Consórcio no app da Porto libera acesso Fast Pass para o circuito imersivo do evento.

Na arquibancada, as facilidades ganham aplicação prática e reforçam a visibilidade da marca. Os pontos de venda de alimentação do setor apresentam ao público a nova maquininha Porto Bank, lançada na ocasião, enquanto os usuários com a Tag ativa ganham prioridade para curtir a roda-gigante sem pegar filas.

Mais do que apenas expor seu nome em uma grande competição esportiva, o banco utiliza o evento como vitrine para o seu ecossistema de produtos. Ao integrar benefícios práticos a momentos de lazer e conveniência, a instituição consolida sua presença estratégica nos territórios de mobilidade e entretenimento.

Música e conteúdo nos intervalos das atividades de pista

A programação também contará com atrações durante os intervalos das atividades de pista. Um espaço híbrido de palco e estúdio receberá gravações de conteúdo e apresentações de DJs ao longo dos três dias, ampliando as opções de entretenimento para o público da Arquibancada Porto Bank.

Colecionáveis, vitrine de loja conceito e outras experiências

Os visitantes também encontrarão uma série de ativações complementares:

Copos colecionáveis, com uma identidade visual para cada dia do GP;

Distribuição de bonés Porto e Gabriel Bortoleto;

Vitrine da loja conceito Porto, com exibição de uma coleção de roupas e produtos inspirados no universo automotivo, que reforça a conexão da marca com moda e lifestyle;

Roda-gigante, novamente integrada ao espaço.

As experiências e informações sobre a programação estarão reunidas em um hub de conteúdo no App Porto, facilitando o acesso do público às atrações disponíveis na Arquibancada Porto Bank.

“A Arquibancada Porto Bank traduz nossa relação com o automobilismo ao reunir história, tecnologia, entretenimento e cuidado em uma mesma jornada. Em seu quinto ano no GP de São Paulo, a Arquibancada ganha ainda mais significado, com referências a essa trajetória presentes na identidade visual do carro e do capacete. Seguimos evoluindo na construção de uma plataforma que aproxima a Porto das pessoas e fortalece nossa conexão com a cultura do automóvel para além dos dias de corrida”, finaliza Haider.

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