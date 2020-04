GP do Canadá de 1999 1 / 23 Foto de: LAT Images A edição de 1999 do GP do Canadá foi marcada por numerosos acidentes. O safety car entrou quatro vezes: primeiro por causa de acidente na largada, depois por Ricardo Zonta (BAR), por Jacques Villeneuve (BAR)...

GP do Canadá de 1999 2 / 23 Foto de: LAT Images ...e finalmente por Heinz-Harald Frentzen. A quatro voltas do final, o alemão, o segundo na corrida com a Jordan, sofreu uma quebra em um de seus discos de freio, o que o levou à barreira de pneus da primeira chicane. O impacto foi grave e Frentzen, consciente, permaneceu muito tempo em seu cockpit.

GP do Canadá de 1999 3 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images A direção de prova decidiu chamar o Safety Car, mas não houve tempo suficiente para recomeçar a corrida, com a vitória de Mika Hakkinen (McLaren) à frente de Giancarlo Fisichella (Benetton) e Eddie Irvine (Ferrari).

GP da Austrália de 2009 4 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Como Jenson Button caminhando para um sucesso retumbante e previsível, o segundo lugar foi objeto de dura briga entre Sebastian Vettel (Red Bull) e Robert Kubica (BMW Sauber). O polonês, com pneus melhores, teve o ritmo para ultrapassar, mas o alemão resistia.

GP da Austrália de 2009 5 / 23 Foto de: Scott Wensley Na curva 3 da volta 56 eles se tocaram. A princípio, apesar dos carros danificados, eles pareciam capazes de continuar seu caminho, pelo menos até os boxes. Mas eles tocaram novamente na curva 5, fazendo com que o carro de segurança saísse.

GP da Austrália de 2009 6 / 23 Foto de: Edd Hartley / Motorsport Images Isso deu a Brawn uma dobradinha, graças ao segundo lugar de Rubens Barrichello, sem grandes problemas.

GP da Itália de 2009 7 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Enquanto Barrichello estava a caminho de sua última vitória na carreira na F1, Button lutava contra Lewis Hamilton (McLaren). Na última volta, os britânicos deram tudo para tentar diminuir a distância para o brasileiro, especialmente Hamilton.

GP da Itália de 2009 8 / 23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mas foi demais e ele colidiu. O acidente, bastante violento e destrutivo, forçou o diretor da prova a neutralizar o evento. De fato, o safety car não pôde ser colocado à frente do líder, mas o procedimento foi implementado.

GP da Itália de 2009 9 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Mais uma vez, outra dobradinha da Brawn em uma corrida terminou com o Safety Car.

GP de Mônaco de 2010 10 / 23 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images O GP de Mônaco de 2010 foi um evento agitado no qual o Safety Car participou em quatro ocasiões. Inicialmente, após o acidente de Nico Hulkenberg (Williams) no túnel. Na volta 31, quando seu companheiro de equipe, Barrichello, bateu nas proteções. Algumas voltas depois, para verificar a tampa do bueiro que saiu após o acidente do brasileiro.

GP de Mônaco de 2010 11 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Na volta 74 de 78, o acidente espetacular entre Jarno Trulli e Karun Chandhok na Rascasse causou a entrada do carro de segurança pela última vez, embora tenha entrado quase uma volta após o incidente.

GP de Mônaco de 2010 12 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Isso garantiu a vitória de Mark Webber (Red Bull), contra seu companheiro de equipe, Sebastian Vettel. Mas o australiano teve sorte, porque Trulli e Chandhok se tocaram bem à sua frente.

GP do Brasil de 2012 13 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Uma batalha pelo título, mudanças nas condições, Interlagos... Os ingredientes estavam lá para tornar a corrida memorável. A princípio, a intervenção do safety car não foi considerada necessária, apesar da colisão que envolveu Vettel e da violenta saída de Romain Grosjean (Lotus). No entanto, o safety car veio para limpar os detritos na pista na volta 23.

GP do Brasil de 2012 14 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Embora não tenha saído no momento da colisão entre Hamilton e Nico Hulkenberg (Force India), ele foi para a pista e selou o destino do campeonato, após o acidente de Paul Di Resta (Force India), nas antepenúltima volta. Jenson Button (McLaren) garantiu a vitória.

GP do Brasil de 2012 15 / 23 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Apesar da controvérsia por uma possível infração de Vettel no final da corrida, o alemão conquistou seu terceiro título, contra Fernando Alonso (Ferrari).

GP do Canadá de 2014 16 / 23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images No início da última volta do GP do Canadá de 2014, Felipe Massa (Williams) tentou ultrapassar Sergio Pérez (Force India) pela quarta posição. O brasileiro entrou na curva 1, mas uma ligeira mudança na trajetória do mexicano o levou a se tocarem. Os dois carros foram violentamente contra os pneus, felizmente sem danos aos pilotos. O carro de segurança entrou em cena.

GP do Canadá de 2014 17 / 23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Duas voltas antes do final, Daniel Ricciardo aproveitou a Mercedes danificada de Nico Rosberg para assumir a liderança e conseguir sua primeira vitória na F1.

GP do Canadá de 2014 18 / 23 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Vettel parabenizou seu companheiro de equipe depois que ele quase foi atropelado pelo carro incontrolável de Massa na primeira curva.

GP da China de 2015 19 / 23 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Desta vez, não foi por acaso: o GP da China não é um evento a ser lembrado. No entanto, seu final foi surpreendente: enquanto ocupava o oitavo lugar, Max Verstappen sofreu um problema no motor na reta de chegada.

GP da China de 2015 20 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ele parou sua Toro Rosso na pista no início da volta 53 das 56 planejadas. Portanto, foi necessária a intervenção do safety car para tirá-lo e, de fato, terminar a corrida.

GP da China de 2015 21 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A vitória foi para Lewis Hamilton (Mercedes).

GP do Bahrein de 2019 22 / 23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images No início da 55ª volta, Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo sofreram um problema no motor nas primeiras curvas e tiveram que parar. A situação levou à entrada do safety car, que selou o destino da corrida.