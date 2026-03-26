F1: Asa polêmica da Mercedes foi 'apenas' erro de cálculo

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Federação Internacional de Automobilismo acatou a explicação da equipe de Brackley

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Mercedes W17 front wing

Foto de: Kym Illman - Getty Images

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aceitou a explicação da Mercedes para uma peculiaridade incomum na asa dianteira durante o GP da China que chamou a atenção de seus rivais na Fórmula 1.

Leia também:

A ativação peculiar do modo de reta da asa dianteira da equipe de Brackley, que despertou o interesse de algumas equipes rivais, foi resultado de um problema de confiabilidade, e não de uma exploração deliberada, segundo apurou o Motorsport.com.

A Mercedes chamou atenção na corrida em Suzuka quando surgiram imagens do carro de Kimi Antonelli nas quais sua asa dianteira parecia se fechar em duas etapas distintas no final da reta. Isso levantou diversas teorias sobre se o time das 'Flechas de Prata' estaria fazendo algo suspeito para obter vantagem.

As equipes só podem ter duas posições diferentes de asa dianteira e traseira entre o modo de curva e o modo de reta e, de acordo com os regulamentos da FIA, há uma janela de 400 milissegundos para a transição de um modo para o outro.

A asa de Antonelli parecia mudar de posição duas vezes, ficando fora dessa janela, e entende-se que uma equipe de F1 não identificada levantou uma questão sobre o caso junto ao órgão. A Ferrari, principal rival da Mercedes nesta temporada, negou posteriormente ter sido responsável pelo questionamento.

Nesta quinta-feira, o Motorsport.com apurou que o fenômeno foi resultado de um problema de confiabilidade, provavelmente relacionado à falta de pressão hidráulica, ao fazer a asa retornar à sua posição elevada.

Entende-se que a FIA aceitou a explicação da Mercedes, e a disposição da equipe em corrigir o problema o mais rápido possível sugeriu ao órgão regulador que o defeito na asa dianteira era visto pelo esquadrão como uma perda de desempenho, e não um benefício, já que ele prejudica o equilíbrio aerodinâmico do carro mais uma vez antes da entrada em uma zona de frenagem.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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