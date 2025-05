Neste fim de semana, a Fórmula 1 encerra sua rodada tripla europeia com o GP da Espanha, palco bastante conhecido por equipes e pilotos da categoria. Nona de 24 etapas do ano, a corrida de Barcelona vem após um pouco movimentado GP de Mônaco, que desanimou os fãs após a agitada rodada de Ímola. Na Catalunha, porém, os torcedores têm bons motivos para prestar atenção à elite do esporte a motor, seja por causa da profusão de atualizações ou por novas diretrizes técnicas no esporte.

O fim das asas flexíveis?

Barcelona marca um importante ponto no debate sobre as asas flexíveis. Embora as asas traseiras já tenham sido mais rigorosamente controladas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) desde a abertura da temporada, a partir deste fim de semana será a vez das asas dianteiras.

A flexibilidade das asas será severamente restringida. Os elementos não poderão mais se dobrar 15, mas apenas 10 milímetros na direção vertical sob uma carga de 1.000 newtons. As 'bordas de fuga' dos elementos só podem se mover 3 em vez de 5 milímetros a 60 N, conforme nova diretriz técnica da FIA.

Essas mudanças parecem mínimas, mas são substanciais. Muitas equipes vêm trabalhando há meses para desenvolver uma nova asa dianteira compatível, já que uma asa com deflexão oferece uma vantagem substancial. Nas retas, ela permite atingir uma velocidade máxima mais alta, enquanto nas curvas a asa retorna à sua posição normal e fornece downforce. Se isso terá impacto nas classificações, e quanto terá, saberemos neste fim de semana -- o alvo nº 1 da concorrência é enfraquecer a McLaren.

Início da ressurreição da Ferrari?

Em Maranello, há tempo as pessoas têm o GP da Espanha marcado em vermelho em suas agendas. Não porque gostem tanto da corrida ou da cidade, mas porque uma atualização substancial será introduzida. A Scuderia já equipou os carros de Lewis Hamilton e Charles Leclerc com algumas peças novas em Ímola, mas mais novidades virão em Barcelona. Além disso, a Ferrari crê que a ordem de forças realmente mudará um pouco com os controles mais rígidos das asas flexíveis.

Considerando a velocidade de Leclerc em sua corrida em casa, com o segundo lugar no GP de Mônaco, a Ferrari parece ter dado um passo à frente. Com o pacote maior na Espanha, a equipe também espera dar o 'próximo passo' e realmente entrar na batalha por vitórias. Um fim de semana crucial, por assim dizer...

A batalha pelo título fica cada vez mais emocionante

Com sua vitória em Monte Carlo, Lando Norris recebeu um grande impulso de confiança. O britânico da McLaren manteve a calma no segmento decisivo da classificação e não deixou que as táticas do holandês Max Verstappen e da Red Bull o desequilibrassem no domingo. Com esse desempenho sólido, o inglês provou que ainda está na briga pelo título. Na verdade, a diferença em relação ao líder do Campeonato Mundial e companheiro de equipe Oscar Piastri é de só 3 pontos em prol do australiano.

Enquanto Norris se destacou nas ruas estreitas de Mônaco, Piastri teve muito mais dificuldade. "Acho que bati em mais muros neste fim de semana do que em toda a minha carreira até agora, então foi bem desleixado", disse o australiano friamente. A questão agora é: como a batalha entre eles continuará na Espanha? Será que Norris finalmente se encontrou e vai dominar a temporada ou será que Piastri teve um caso isolado e pode se recuperar com bom desempenho em Barcelona? A ver os próximos capítulos.

