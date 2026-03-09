Assim como Domenicali, Wolff prioriza 'espetáculo da F1' a críticas dos pilotos sobre novas regras

Toto Wolff respondeu à reação excessivamente negativa às novas regras da Fórmula 1 para 2026, afirmando que a opinião dos fãs é mais importante para o campeonato do que a dos pilotos.

Este ano, a F1 está estreando sua mais recente reformulação do regulamento, com mudanças tanto no chassi quanto na unidade de potência, sendo que esta última agora depende mais da energia elétrica.

No entanto, a mudança se mostrou controversa, pois o gerenciamento da bateria agora terá um papel mais importante nos GPs, o que pode levar a técnicas “não naturais”, como reduzir a marcha em uma reta. Diante desse cenário, os pilotos não tiveram vergonha de expressar suas opiniões na abertura da temporada neste fim de semana.

Max Verstappen pediu que “melhorassem”, Esteban Ocon criticou os carros como sendo “dolorosos” de pilotar, enquanto Sergio Pérez os classificou como “uma F1 muito diferente daquela a que eu estava acostumado”.

Mas o maior crítico durante esta etapa foi talvez Lando Norris, que considera que as corridas são mais “artificiais” e perigosas e que a categoria passou dos “melhores carros de todos” para “provavelmente os piores”.

Norris referia-se aos carros com efeito solo, que eram muito mais rápidos e tinham mais downforce do que agora, mas Wolff contestou esses pontos, afirmando que os pilotos não tinham essa opinião durante os quatro anos da era anterior, especialmente porque o porpoising era proeminente.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Portanto, desde que os fãs apreciem as corridas mais caóticas e com estilo 'vai e volta' que foram testemunhadas no Albert Park no domingo — houve 75 ultrapassagens a mais em comparação com o GP da Austrália de 2025 —, isso é tudo o que importa para a F1 e seu CEO, Stefano Domenicali.

O chefe da Mercedes disse: “Não ouvi nenhum dos pilotos falando particularmente bem dos últimos carros e dizendo que era o melhor carro. Temos a tendência de ser muito nostálgicos e olhar para os eventos passados".

"Claramente todos nós estamos interessados no esporte. Precisamos ter um espetáculo, os melhores carros do mundo e os melhores pilotos. [Precisa] ser emocionante para os fãs, é por isso que precisamos apenas olhar para o produto", continuou.

“Uma perspectiva é a visão dos pilotos, que é importante. Porém, Stefano diria que a única questão que importa para ele é se os fãs gostam. É isso que precisamos olhar. Se precisar ser ajustado, se precisarmos fazer alterações, acho que temos flexibilidade na F1 para sempre tomar essas decisões", explicou.

Mas é preciso dizer que nem todos os pilotos criticaram as novas regras. Vencedor do GP da Austrália, George Russell, disse que “é preciso dar uma chance”, com seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, afirmando que era “melhor do que todos esperávamos” e que “precisamos apenas esperar mais algumas corridas antes de realmente comentar sobre este novo regulamento”.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O que ajuda a dupla da Mercedes a ser mais positiva, porém, é que o time alemão parece ser a força dominante, tendo conquistado a primeira e a segunda posições tanto na classificação quanto na corrida — embora a Ferrari tenha parecido uma ameaça em certos momentos do domingo.

Independentemente disso, a marca alemã está em uma ótima posição para superar os anos sem título durante a era do efeito solo e tentar retornar à forma que tinha nos primeiros anos do turbo-híbrido, quando venceu todos os campeonatos de construtores de 2014 a 2021.

"Estou muito contente com a equipe no momento", acrescentou Wolff. “Tivemos uma sequência de vitórias muito boas com esses oito campeonatos e, em seguida, anos muito difíceis. Ainda vencemos corridas e terminamos em segundo lugar no campeonato, mas um primeiro e segundo lugar sólidos, onde você sente que está uma temporada à frente, significa que pode lutar pelo campeonato mundial".

"Isso não acontecia há muito tempo e, portanto, você provavelmente fica mais grato quando se recupera assim, tendo passado por anos difíceis e simplesmente continuado. É por isso que estou muito feliz por todos", finalizou.

