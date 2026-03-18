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Mike Krack também respondeu perguntas sobre a ausência de Adrian Newey no GP da China

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O fracasso inicial de um projeto ambicioso como o da Aston Martin, com Adrian Newey e em parceria com a Honda, deixou muitas questões em aberto, mas a equipe britânica de Fórmula 1 considera que os pilotos devem ser mantidos 'em paz' pela imprensa.

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Como é óbvio, Fernando Alonso e Lance Stroll falam todos os dias do fim de semana de GP para a imprensa, e são questionados sobre a situação pela qual a equipe britânica está passando. Quando perguntaram se Newey, ausente no GP da China, este dedicando um pouco mais de tempo aos pilotos para explicar toda a situação e mantê-los motivados, o diretor de pista Mike Krack aproveitou a oportunidade para fazer um pedido.

“Fico feliz que você tenha feito essa pergunta, porque para os pilotos isso é o mais difícil”, começou o luxemburguês, agora representante da Aston nos circuitos. “Já disse isso antes e vou repetir. E também espero que seja uma espécie de pedido para vocês [a mídia]. Os pilotos não podem fazer nada. Os pilotos estão muito expostos e recebem perguntas, recebem perguntas polêmicas”.

Em seguida, Krack se referiu à coletiva de Stroll após a classificação de sábado em Xangai, quando o canadense respondeu a quatro perguntas com três “não” e a outra com nove palavras - uma única frase. 

“Ouvi reclamações de que Lance não estava dando muitas respostas”, continuou. “Temos que entender essa situação. É uma competição esportiva. É emocional. Todos nós fazemos isso pela emoção e não queremos ficar brigando nos bastidores. Eles estão dedicando muita energia a isso e, muitas vezes, recebem perguntas que às vezes não são apropriadas".

"Pode-se dizer que são atletas profissionais, mas também são seres humanos. Ajudem-nos, por favor, a conseguir isso. No momento é difícil, mas acredito que, se conseguirmos ter um pouco de consideração com os pilotos nessa questão, isso nos ajudará a todos com nosso produto".

A ausência de Newey na China

Houve quem interpretasse o fato de Adrian Newey não ter viajado para o GP da China como uma situação de crise, na qual ele teria ficado na fábrica buscando soluções.

No entanto, Krack explicou que isso já estava planejado de antemão e que não foi uma consequência do que aconteceu uma semana antes, na abertura da temporada na Austrália: “Sim, há um plano estabelecido sobre onde ele deve ir e onde não deve, então não mudamos isso. Eu teria que revisar o plano, mas sempre ficou claro que Adrian não estaria em todas as corridas”.

Sobre como foi o trabalho remoto de Newey durante o fim de semana de Xangai, Krack explicou: “Bem, hoje em dia, com os meios de comunicação modernos, acho que realmente não importa onde as pessoas estejam. Ouvi dizer que a Sky Alemanha estava transmitindo o GP da Austrália da Alemanha, então acho que hoje em dia isso não é um problema. E sim, mantivemos uma comunicação normal”, concluiu.

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