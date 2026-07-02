Aston Martin pode promover retorno de Horner à F1

Christian Horner está afastado da Fórmula 1 desde que foi demitido de seu cargo como chefe da Red Bull. O empresário britânico segue estudando maneiras de retornar ao paddock e parece ter encontrado uma nova porta aberta: a Aston Martin.

Segundo informações do Daily Mail Sport, as negociações já estão acontecendo há algum tempo e Horner chegou a recusar uma primeira proposta oferecida pela equipe de Silverstone.

Agora, Lawrence Stroll pode estar usando todas as suas ferramentas para ter os serviços de Horner ao lado de Adrian Newey, apesar dos rumores de que o mago da engenharia teria deixado a Red Bull após brigas com Christian.

Vale lembrar que o britânico estava estudando seu retorno à competição comprando uma parcela da Alpine da Otro Capital. No entanto, as tratativas não foram para frente e Horner segue sem um retorno anunciado.

Vale lembrar que, no momento, Newey está atuando também como chefe de equipe, porém, é possível que esse cargo seja apenas temporário. Sendo assim, Horner poderia se juntar à escuderia de Silverstone para reforçar o time.

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