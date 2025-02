Após mostrar sua pintura deste ano no evento 'F1 75' semana passada em Londres, na Inglaterra, a Aston Martin revelou as primeiras imagens 'reais' de seu carro de Fórmula 1 para a temporada 2025 - o AMR25:

O carro apresenta sidepods muito alterados em comparação com seu antecessor, o AMR24, enquanto, ao contrário da Ferrari, a Aston Martin manteve uma suspensão dianteira pushrod. A equipe britânica também aplicou esse arranjo na parte traseira de suas máquinas.

A nova máquina vem depois de um ano decepcionante para a Aston, que terminou em quinto lugar na classificação dos construtores da F1 2024, com zero pódios, depois de ter conquistado oito deles em 2023.

"Aprendemos muito em 2024 e a equipe tem usado isso como uma força motriz à medida que avançamos para esta temporada com o AMR25", disse seu piloto bicampeão mundial de F1, o espanhol Fernando Alonso.

"A competição será muito acirrada no último ano do atual regulamento, mas sei que a equipe tem trabalhado duro para garantir que estejamos prontos", completou o veterano, que tem contrato até o fim de 2026.

Aston Martin Racing AMR25 Foto de: Aston Martin

Seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, acrescentou: "Todos trabalharam muito para melhorar para 2025. Como equipe, todos nós queremos ter um bom desempenho e continuaremos a aprender ao longo do ano".

"O que estamos construindo aqui é um projeto muito empolgante, com ótimas ferramentas e pessoas talentosas, e 2025 é um ano fundamental para progredirmos", completou o filho do dono da Aston, Lawrence Stroll.

Aston Martin Racing AMR25 Foto de: Aston Martin

A Aston Martin vê a próxima campanha como uma campanha em que deve demonstrar a Lawrence que não vai retroceder depois de ter caído desde o início de 2023. Em particular, a equipe quis abordar o manuseio do novo carro em curvas de baixa velocidade e o equilíbrio.

O AMR25 também é o primeiro Aston a realmente se beneficiar da fábrica reconstruída e ampliada da equipe, situada do outro lado da rua do local do GP da Grã-Bretanha, o lendário autódromo de Silverstone.

Aston Martin Racing AMR25 Foto de: Aston Martin

O novo chefe da equipe, Andy Cowell -- ex-chefe de motores da Mercedes, que fez muito sucesso --, fez questão de destacar para a mídia, incluindo o Motorsport.com, que a fábrica reformulada fez com que o AMR25 passasse mais tempo sendo projetado antes de entrar em produção.

Isso deve beneficiar a Aston Martin, pois seu novo design está um pouco mais maduro em relação ao seu desenvolvimento antes mesmo de ser montado pela primeira vez. Alonso e Stroll completarão um dia de filmagem com o AMR25 na segunda-feira - junto com a Mercedes e seu novo carro, o W16 - no Bahrein, antes do início dos testes da pré-temporada de 2025 na pista de Sakhir, de 26 a 28 de fevereiro. O Motorsport.com cobre tudo.

