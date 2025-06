A Aston Martin continua a reforçar a equipe técnica, dessa vez trazendo de volta da aposentadoria da Fórmula 1 Giles Wood, que era um dos 'braços direitos' de Adrian Newey quando ocupava a função de chefe do departamento de simulações da Red Bull na 'era' Sebastian Vettel. Informação é do portal britânico The Race.

Wood estava fora da F1 desde 2017 , quando integrava o departamento de tecnologias autônomas da Apple, e foi 'atraído' pela Aston para assumir a função de diretor de simulação e modelagem de veículos, focando os esforços nas melhorias do equipamento atual da escuderia de Silverstone e trabalhando de novo com o 'guru do design'.

Ele começou a carreira na F1 como líder de simulação na McLaren de 2004 a 2006. Em 2007, ele foi para a Red Bull, onde se tornou chefe de simulação e análise até 2014, indo para a Red Bull Advanced Technologies de 2014 a 2017, quando 'mudou de ares' para a empresa americana de tecnologia.

Outra novidade da Aston é a chegada de Gioacchino 'Jack' Vino como novo chefe de aerodinamicismo, que assumiu o cargo em abril. Ele começou na Toyota, passou pela Red Bull e pela Renault. Em janeiro de 2012, ingressou na Mercedes como aerodinamicista sênior, antes de ascender na hierarquia até se tornar chefe de aerodinamicismo até novembro de 2023, quando deixou a equipe das flechas de prata.

