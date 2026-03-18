Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Rally
Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

Fórmula 1
Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

F1: Aston Martin pede à imprensa que evite fazer perguntas "polêmica" aos pilotos da equipe

Fórmula 1
GP da China
F1: Aston Martin pede à imprensa que evite fazer perguntas "polêmica" aos pilotos da equipe

MotoGP: Organização do GP do Brasil elogia drenagem do Autódromo de Goiânia após forte chuva

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Organização do GP do Brasil elogia drenagem do Autódromo de Goiânia após forte chuva

NASCAR Brasil: Mobil e Full Time apresentam layout do carro de Murilo Rocha

NASCAR Brasil
DUELO - Circuito Panamericano Pirelli
NASCAR Brasil: Mobil e Full Time apresentam layout do carro de Murilo Rocha

Astro da MotoGP, Márquez comenta sobre novas regras da F1: "É preciso ter paciência"

MotoGP
GP do Brasil
Astro da MotoGP, Márquez comenta sobre novas regras da F1: "É preciso ter paciência"
Fórmula 1

Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

Audi pretende, numa primeira fase, concentrar-se na sua própria equipe de fábrica na F1 - mas, segundo o chefe Wheatley, também tem desvantagens

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Publicado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Enquanto a Mercedes equipará um total de quatro equipes clientes com seus motores na temporada 2026 da Fórmula 1, a estreante Audi fornece atualmente motores apenas para a própria equipe de fábrica. E, segundo o chefe de equipe Jonathan Wheatley, ainda vai continuar assim por algum tempo.

Leia também:

“Acho que, no momento, ainda estamos muito longe de poder apoiar uma equipe cliente”, admite Wheatley. “O projeto ainda está engatinhando". Isso porque a Audi construiu seu próprio motor de F1 pela primeira vez para sua estreia em 2026.

“Já há algum tempo que falamos que, atualmente, nosso objetivo é atuar como desafiante e, no momento certo, dar o salto de desafiante para concorrente de peso”.

Enquanto a Mercedes, por exemplo, poderá contar com estruturas já estabelecidas em 2026, na Audi, após a aquisição da equipe Sauber, tudo precisa primeiro se encaixar internamente antes que se possa pensar em possíveis equipes clientes.

Embora seja compreensível que a Audi queira se concentrar inicialmente em sua própria equipe de fábrica, Wheatley admite que abrir mão de equipes clientes e, consequentemente, de dados adicionais, traz desvantagens.

“Como fabricante de motores, temos apenas dois carros com uma unidade de potência da Audi. A Mercedes tem oito carros”, lembrou. Por isso, a Mercedes provavelmente “aprende muito mais rápido” com o novo motor nesta temporada, segundo o chefe de equipe.

A título de comparação: nos testes de pré-temporada do Bahrein, a equipe de fábrica da Audi completou um total de 711 voltas nas duas semanas, enquanto a Mercedes pôde contar posteriormente com dados de quatro times e um total de 2.998 giros.

A Mercedes é a fornecedora de motores para mais equipes no atual grid da F1, com quatro equipes. A Ferrari abastece um total de três equipes, a Red Bull-Ford duas, e a Audi e a Honda equiparão apenas uma equipe cada em 2026.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Aston Martin pede à imprensa que evite fazer perguntas "polêmica" aos pilotos da equipe

Principais comentários

Mais de
Ruben Zimmermann

F1: Arábia Saudita ofereceu sistema antimíssil para evitar cancelamento de corrida

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Arábia Saudita
F1: Arábia Saudita ofereceu sistema antimíssil para evitar cancelamento de corrida

Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo

F1: Após atrasos na Aston Martin, Honda avalia primeiro teste no Bahrein e admite que "há muito a ser recuperado"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Após atrasos na Aston Martin, Honda avalia primeiro teste no Bahrein e admite que "há muito a ser recuperado"
Mais de
Audi

F1 - Wheatley: Críticas de Verstappen às regras de 2026 se devem “à situação em que ele se encontra”  

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 - Wheatley: Críticas de Verstappen às regras de 2026 se devem “à situação em que ele se encontra”  

F1: Chefe da Audi analisa problemas do carro após Bortoleto não largar na China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Chefe da Audi analisa problemas do carro após Bortoleto não largar na China

ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Últimas notícias

MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Rally
Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

Fórmula 1
Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1