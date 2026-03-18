Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

Enquanto a Mercedes equipará um total de quatro equipes clientes com seus motores na temporada 2026 da Fórmula 1, a estreante Audi fornece atualmente motores apenas para a própria equipe de fábrica. E, segundo o chefe de equipe Jonathan Wheatley, ainda vai continuar assim por algum tempo.

“Acho que, no momento, ainda estamos muito longe de poder apoiar uma equipe cliente”, admite Wheatley. “O projeto ainda está engatinhando". Isso porque a Audi construiu seu próprio motor de F1 pela primeira vez para sua estreia em 2026.

“Já há algum tempo que falamos que, atualmente, nosso objetivo é atuar como desafiante e, no momento certo, dar o salto de desafiante para concorrente de peso”.

Enquanto a Mercedes, por exemplo, poderá contar com estruturas já estabelecidas em 2026, na Audi, após a aquisição da equipe Sauber, tudo precisa primeiro se encaixar internamente antes que se possa pensar em possíveis equipes clientes.

Embora seja compreensível que a Audi queira se concentrar inicialmente em sua própria equipe de fábrica, Wheatley admite que abrir mão de equipes clientes e, consequentemente, de dados adicionais, traz desvantagens.

“Como fabricante de motores, temos apenas dois carros com uma unidade de potência da Audi. A Mercedes tem oito carros”, lembrou. Por isso, a Mercedes provavelmente “aprende muito mais rápido” com o novo motor nesta temporada, segundo o chefe de equipe.

A título de comparação: nos testes de pré-temporada do Bahrein, a equipe de fábrica da Audi completou um total de 711 voltas nas duas semanas, enquanto a Mercedes pôde contar posteriormente com dados de quatro times e um total de 2.998 giros.

A Mercedes é a fornecedora de motores para mais equipes no atual grid da F1, com quatro equipes. A Ferrari abastece um total de três equipes, a Red Bull-Ford duas, e a Audi e a Honda equiparão apenas uma equipe cada em 2026.

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